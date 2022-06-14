Разгуливающую игуану заметили на улицах Шымкента

Тропический зверь прогуливался по улицам Шымкента и привлек внимание горожан, сообщает OTYRAR.
Сегодня утром, 14 июня, жители Абайского района заметили экзотического гостя — зеленую игуану.
Древесная ящерица свободно перемещалась на улице и не смущалась излишнего внимания прохожих.
Спокойно разгуливающую игуану очевидцы засняли на камеру телефона и поделились видеозаписью с редакцией OTYRAR. Это произошло на улице Шамши Калдаякова возле парка Металлургов.
Как оказалось, тропический зверь сбежал от хозяина, его благополучно вернули домой.