Разгуливающую игуану заметили на улицах Шымкента

Тропический зверь прогуливался по улицам Шымкента и привлек внимание горожан, сообщает OTYRAR.

Сегодня утром, 14 июня, жители Абайского района заметили экзотического гостя — зеленую игуану.

Древесная ящерица свободно перемещалась на улице и не смущалась излишнего внимания прохожих.

Спокойно разгуливающую игуану очевидцы засняли на камеру телефона и поделились видеозаписью с редакцией OTYRAR. Это произошло на улице Шамши Калдаякова возле парка Металлургов.

Как оказалось, тропический зверь сбежал от хозяина, его благополучно вернули домой.