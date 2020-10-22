К ветеринарам зоопарка обратилась заведующая секцией «Террариум», с жалобами на ухудшение аппетита и общего состояния ее питомца – игуаны, передает Otyrar.KZ.

При осмотре у животного выявлен стоматит, из-за которого жвиотное отказывалось от еды.

При лечении недуга использовали специальные антибиотики, давали игуане витамины.

Обрабатывали ротовую полость антисептиком, противовоспалительными мазями.

При содержании рептилий в условиях зоопарков очень часто возникает проблема всех пресмыкающихся – появление стоматита (очень частое явление для игуан).

Сейчас игуана чувствует себя хорошо.