Сколько стоит сахар в Шымкенте и где найти подешевле?

Оптовая цена сахара в Шымкенте 460 тг. В торговых супермаркетах, которые торгуют социально-значимыми товарами цена сахарного песка -480 тенге, включая наценку 15%, в пределах — 530 тенге.

Так, по словам городского управления сельского хозяйства, в мегаполисе проводится соответствующая работа по стабилизации цен на сахар-песок. Запаса хватит на месяц.

Кайрат Базарбеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«В соответствии с нашей заявкой на 6 рынков ежедневно поступает от 15 до 18 тонн сахара. 3 тонны на крупный рынок, 2 тонны на средний. Цена производителя 460 тг. Согласно закону «О регулировании торговой деятельности» торговая надбавка на каждый товар не должна превышать 15 процентов. То есть можно продавать в пределах 529 тг. Сахар можно купить на городских рынках: «Айна», «Алаш», «Жибек жолы», «Верхний рынок», «Коктем», «Капланбек».

Чтобы убедиться в достаточном количестве сахара мы направились в торговые центры «Магнум» и «Грамад». Так как, в этих супермаркетах социально значимые товары продают по установленной цене, социальной.

«Сахарный песок выдаем по одному килограмму на человека. Сахара у нас достаточно», — говорит продавец Зияда Тузелова.

Сахарный песок в одни руки отпускают по 1 килограмму. Ограничения введены, чтобы предотвратить спекуляции.

Жители говорят:

«Дефицит сахарного песка есть. Потому что многие варенье варят и про запас покупают»;

«Я сама не употребляю сахар. Для внуков есть запасы. Что толку что мы говорим об этой проблеме если она на высоком уровне не решается».

В магазинах, расположенных внутри базара Жана шахар продавцы уже не продают сахарный песок.

«Я уже давно не продаю. Последний раз продавала килограмм сахарного песка по 370 тенге. В оптовке сахар дорогой. Да и покупатели сразу начинают кричать, как будто мы подняли цены. Нервы у всех на пределе«, — говорит Фарида Аширбаева, продавец.

В соседних бутиках также не продают сахарный песок. Зачем головная боль уверяют они.

Болат, продавец:

«Нету у меня сахара. Не продаю и не собираюсь торговать.Дорого , да и себе в убыток не хочу работать. Транспортные расходы, нервотрепка».

В близлежащих магазинах мы не нашли сахарный песок, а вот в этом магазине есть, но по очень дорогой цене — 800 тенге за кг.

Если вы стали свидетелем ,что сахарный песок продают по завышенной цене, то вы можете позвонить на номер 109 Ай көмек. Также можно обратиться в управление сельского хозяйства и ветеринарии , Горячая линия 8 7252 24-71-41 . По приезду на место специалистам можете предоставить фото-видео, а также чек. Таким образом можно принять меры к предпринимателям, которые искусственно завышают цены.

К слову, килограмм сахара в социальных магазинах Кызылординской области с этой недели стали продавать по 370 тенге. До этого социально-значимый товар отпускали по 263 тенге.