Служебный пёс помог найти потерявшегося ребенка в Шымкенте

Служебный пёс по кличке «Грей» помог найти мальчика, который пропал в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Подробности истории со счастливым концом рассказали в Департаменте полиции.

Со слов матери, она вместе с сыном в вечернее время вышла на прогулку. Немного позднее, женщина зашла домой на пару минут, а когда вышла, не обнаружила сына на месте. Мальчика не оказалось и на всей дворовой территории. Испугавшись, женщина обратилась к полицейским.

На поиски пропавшего вышли инспектор-кинолог Ерболат Жамалбаев со служебной овчаркой по кличке Грей. Псу дали понюхать одежду ребенка.

По запаху одежды Грею быстро удалось взять след и через некоторое время он нашел малыша.

«Спасибо большое сотрудникам полиции, за то что вернули мне сына«, — поблагодарила мать.

Тем временем, стражи порядка просят родителей быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра. Подобные заявления о пропаже детей поступают практически ежедневно.