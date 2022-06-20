В Шымкенте горела птицефабрика

Огонь охватил почти 288 квадратных метров, передает OTYRAR.

В Шымкенте 19 июня в жилом массиве Кызылжар произошел пожар на птицефабрике. Загорелся склад, где хранилась готовая продукция, картонные коробки и лотки. Общая площадь склада 1701 кв.м. Площадь пожара составила 288 кв.м.

Пожар был локализован в 13:33 и полностью потушен в 15:18. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

«На место происшествия по вызову №2 БИС задействованы 12 ед. техники и 65 сотрудников Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент, 1 бригада филиала ЦМК, 3 водовоза местных исполнительных органов«, — сообщили в ДЧС Шымкента.