В Шымкенте сотруднику СИЗО предлагали взятку за комфортное отбывание срока

Некий мужчина хотел создать особые условия своему родственнику за колючей проволокой.

В департаменте УИС по Шымкентe и Туркестанской области сообщили, что мужчина 49-лет пытался дать 1 млн тенге сотруднику, при условии что для его родственника в СИЗО создадут комфортные условия.

Сотрудник ведомства от миллиона тенге отказался. Мужчину, который хотел «купить комфорт» , задержали с поличным.

«Шестого июня в управление собственной безопасности обратился сотрудник СИЗО, с рапортом о предложении ему взятки гражданским лицом в размере 1 000 000 тенге. Служащий незамедлительно сообщил об этом руководству и УСБ», — пояснил начальник регионального департамента Тенизжан Джанибеков.

Какое наказание понесет задержанный определит суд.