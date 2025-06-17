На скамье подсудимых оказался чиновник с директорами двух школ Шымкента

В Шымкенте осудили чиновника, получившего взятку за выдачу лицензии на образовательную деятельность.

На скамье подсудимых оказались трое: бывший начальник отдела лицензирования управления по обеспечению качества в сфере образования, а также директора двух частных школ. Один обвинялся в получении взятки в крупном размере, другие в даче и посредничестве.

«Гражданка Х., являясь директором частной школы, для получения лицензии и приложения к лицензии по осуществлению работы в сфере образования с департамента по обеспечению качества в сфере образования по городу Шымкенту, через посредника передала 2 миллиона тенге в качестве взятки руководителю отдела лицензирования департамента. Последний получил указанную сумму в качестве взятки», — сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Суд признал всех троих виновными. Чиновника приговорили к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в государственных учреждениях. Директор школы, передавшая взятку, оштрафована на 53 миллиона тенге. Посреднику назначен штраф в 20 миллионов. Оба также лишены права занимать государственные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу. Все трое намерены