Музей Кожа-Ахмеда Яссауи, который сдали в эксплуатацию в августе 2020 года оказался в центре скандала.

Компания «BF CreaGroup» обвинила акимат Туркестана в нарушении авторских прав и плагиате.

Об этом сообщает пользователь Rinat BF в социальной сети Facebook.

Редакция otyrar.kz попросила прокомментировать эти публикации акима г. Туркестан Рашида Аюпова.

«Вопрос довольно странный, я вообще не понимаю, почему акимат должен вмешиваться во внутренние отношения бизнеса. Да, мы знаем компанию «BF CreaGroup», отправляли приглашение на участие в тендере по созданию музея Кожа-Ахмеда Яссауи, но они просто отказались от участия в конкурсе. Стали возмущаться по поводу каких-то там авторских вопросов и обвинять акимат города Туркестан и Туркестанской области. Хотя, сами не прошли никакие конкурсные процедуры. Ещё раз повторю – мы, как акимат, не имеем права вмешиваться в гражданско-правовые отношения бизнеса. Это нам запрещает Закон и даже об этом упоминал Президент. Кстати, идея, BF Crea Group ученым не понравилась, вызвала бурю обсуждений и была отвергнута. Что же касается непосредственно акимата г. Туркестан, то никогда за мою бытность никаких юридических отношений с фирмой BF CreaGroup у нас не возникало», — комментирует Рашид Аюпов.

Однако в компании утверждают, что они не отказывались от участия в конкурсе.

По словам акима Туркестана, «решение о создании концепции строящегося музея Кожа-Ахмеда Яссауи в Туркестане было принято в 2019 году. Заказчик строительства — АО «Samruk Kazyna Construction», которая передала музей, как подарок городу». По утверждению Рашида Аюпова, концепцию музея оценивала и утверждала группа ученых из Казахстана, Узбекистана, Турции и России. Чиновник также утверждает, что ученые не сразу пришли к единому мнению, но общее понимание концепции было выработано.

Подрядчиком по строительству выступила компания Basis-A.

Рашид Аюпов уверяет, что «акимат во внутренние отношения бизнеса, никогда не вмешивался и не собирается этого делать впредь».

«У нас немного другие задачи. Но, видимо, кому-то очень хочется достать змею из норы чужими руками. По вопросам заполнения музея и дизайна интерьера мы объявляли специальный конкурс и даже рассылали индивидуальные приглашения потенциальным поставщикам. Победила в конкурсе компания из Алматы», — добавил аким Туркестана.

Однако руководство «BF CreaGroup» ставит под сомнение и саму процедуру объявления конкурса.

Точку в этом деле, похоже ставить рано. Так или иначе мы следим за развитием событий.