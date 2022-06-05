Ветераны ВОВ сделали свой выбор

Для тех, кто не может попасть на референдум бюллетени приносят домой.

Ветеран ВОВ Вера Степановна Утробина с раннего утра, надев медали, ждала группу со своего участка. Сотрудники принесли бюллетень и куб домой к ветерану.

«Я отдала свой голос, я сделала это ради молодежи, ради будущего нашего. Мы воевали за мир, а вы делайте историю, только прошу, пусть не будет войны», — говорит Ветеран ВОВ Вера Утробина.

Также во всех районах города организованы выездные комиссии, для того чтобы пожилые люди по желанию смогли проголовать на референудме по поправкам и дополнениям в Конституцию РК.

К слову, с 7 утра до 12 часов дня участие в референдуме приняли 44,61% шымкентцев, из общего количества 633 133 человек.

Такие данные были опубликованы к 12 часам дня на сайте Центрально избирательной комиссии.

Полный сюжет о том, как проходило всенародное голсоование, будет доступен к вечеру.