Жители Кентау могут контролировать городские работы на телеграм-канале

Обратная связь запущена в рамках концепции «Слышащее государство».

В соответствии с поручением акима города Кентау на канале https//t.me/Rashid_Ayupov, открытом в социальной сети Telegram, транслируются доклады отделов, отчитавшихся на аппаратных совещаниях. Представлена подробная информация по ремонту дорог и многоквартирных домов. В документе, который будет обновлен по мере внесения изменений, указаны исполнитель: подрядная организация, руководитель и контактный номер, срок выполнения работ, гарантия, а также размер денежных средств, предусмотренных на работу, и информация об ответственном учреждении/отделе.

Рашид Аюпов, аким г. Кентау:

«Очень важно максимально прозрачно показать ход проводимой работы. Дать возможность людям напрямую контролировать. Доверие населения к государственным учреждениям будет повышаться при условии, если жители будут следить за ходом выполнения каждой работы и кто именно ее выполняет. И, следя за тем, чтобы работа была тщательной, знать, к кому можно обратиться напрямую, с кем можно обсудить при наличии предложений. По завершению работы жители также будут знать чья эта заслуга».

К слову, два месяца назад через официальную страницу акимата города в социальных сетях началась презентация каждого отдела и учреждения. Кроме того, отделам и учреждениям поручено открыть официальные страницы, проинформировать население и установить обратную связь. Заместителям акима и другим сотрудникам в соответствии с утвержденным графиком поручено выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы жителей.