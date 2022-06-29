Журналисты Otyrar TV отметили профессиональный праздник

Корреспондент телекомпании «Отырар» Шынар Оразова пришла в журналистику в зрелом возрасте, проработав 20 лет признается, что профессия интересная и особенная, требует большой самоотдачи и глубоких знаний во многих сферах.

«Я пришла, когда мне уже 40 лет было поэтому те знания, которые у меня были до этого я использовала. Я работала в исполнительной власти и на производстве поэтому мне легче было. Работа очень интересная, то что происходит в стране, в городе, регионе узнаешь первым, но нужно, чтобы и знания были и объективно освещать – это самое главное»,—говорит корреспондент.

Её руки набирают текст со сверхчеловеческой скоростью. Анастасия Новикова шагнула в мир журналистики 8 лет назад, став сначала корреспондентом молодежной редакции. Сегодня девушка успевает совмещать работу на двух телеканалах и выпускать несколько сюжетов в день.

«Журналистику я люблю за то, что она дает мне свободу. Свободу мысли, свободу рассуждения. Я вижу разные ситуации с разных сторон, могу дать свою оценку, но естественно зрителям я преподношу это так, что одна сторона, вторая сторона, а дальше уже люди думают чью сторону принять. Журналистика –это дело моей жизни»,—делится девушка.

За 7 лет работы на телеканале Отырар Шуддин Саидов попробовал себя в качестве телеведущего, выпускающего редактора, но по его собственному признанию нашел себя в журналистике. Выезжать на съемки, искать интересных людей для сюжетов. Но самое приятное говорит корреспондент, быть полезным, помогать людям и даже исполнять мечты.

«Недавно был случай, когда мы брали опрос на улице и женщина она убирала двор, ухаживала за цветами и мы у нее спросили какая ваша мечта. Она ответила, что хотела бы попасть в Мекку. Мы никого не призывали, а просто написали о ней статью. После выхода материала наш рабочий телефон обрывался. Нашлось много желающих, которые захотели ей помочь. В итоге определили человека, который оплатил ей поездку. Вот так исполнилась мечта»,—говорит корреспондент.

Уже как три года на телеканале Отырар по будням выходит полюбившаяся многим программа «Народ и Власть» в прямом эфире ведущие вместе с приглашенными гостями решают самые разные проблемы телезрителей обратившихся за помощью. В этом году популярный проект победил в номинации лучшая программа 2022 года.

Актуальные новости, разнообразные программы, две газеты, сайт, страницы в соцсетях под руководством амбициозной и энергичной Айгерим Джумакуловой все налажено и работает без сбоев. Руководитель медиахолдинга признается важно доверять своей команде и не вмешиваться в рабочий процесс.

«Самое главное правило-это не мешать журналистам работать. Журналисты- творческие деятели и когда кто-то, кого-то учит как правильно написать сюжет, это не всегда хорошо сказывается на итоговом продукте. Как мы добились показателей высоких, то это в первую очередь заслуга Валентины Куприяновной, она основала этот телеканал и благодаря ей весь город знает о телеканале Отырар, как о народном телеканале. Я получила готовый, узнаваемый бренд просто его немного отредактировала, и мы не перестаем развиваться. У нас очень большая команда мы работаем для народа и только для народа. Если мы за один день поможем хоть одному человеку, то день прошел не зря»,—говорит директор ТК «Отырар-TV»

По словам редактора сайта Отырар.kz Жулдыз Шукеновой, самое главное в журналистике – это оперативность. Важно успеть поделиться с читателями самыми свежими новостями первыми, а иначе событие быстро потеряет актуальность.

«На сайте здесь немного по другому оперативность должна выходить на первый план, потому что, очень много информационных агентств ,сайтов ,но мы должны быть первыми поэтому здесь в первую очередь оперативность«,—говорит редактор

Путь журналиста непростой, но очень увлекательный. Мы постоянно находимся в гуще событий, знакомимся с интересными людьми и ежедневно узнаем что-то новое. Эта работа подразумевает ненормированный график. Часто приходится работать в выходные и особенно праздничные дни, чтобы вас наших телезрителей всегда держать в курсе всех событий, ведь мы — ваше телевидение.