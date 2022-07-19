19-летний парень из Аксу изобрел уникальный биопротез руки

Этот уникальный бионический протез руки, может облегчить жизни людям с ограниченными возможностями.

Изобретатель — 19-летний Мухаммеджан Кенесбек, собравший протез, говорит, что специального образования у него нет. Талант к биомеханике житель села Аксу Сайрамского района обнаружил всего несколько лет назад. Работал, над созданием устройства, которое может заменить конечности потерявшим их людям, в гараже. Протез, возможно, станет самым бюджетным в стране.

Мухамеджан Кенесбек:

«Читая иностранные газеты, я понял, что более 15 процентов людей нуждаются в таком протезе. Поэтому я решил помочь. Главное примущество моей разработки в том, что этот протез дешевле, чем в других странах. При этом ничем не уступает в функциональности. К тому же, в нашей стране нет протезов, которые подвижны. Хотя люди с инвалидностью в этом очень сильно нуждаются»

Если раньше, на создание биопротеза у изобретателя уходило больше месяца, сейчас — всего несколько дней. Протез, уверяет Мухамеджан, повышенной надежности и функциональности, отличается улучшенной мелкой моторикой и практически повторяет естественные движения кисти.

С инновационной разработкой Мухамеджану помогают друзья. В небольшой мастерской трудятся четверо единомышленников. У каждого своя задача. Ермек Аскарулы изготавливает части протезов при помощи 3D технологий.

Ермек Аскарулы:

«Работу мне предложил сам Мухамеджан, я конечно был очень рад! Например, мы создаем 3Д дизайн протеза руки. Здесь же мы показываем итог заказчикам. Они могут высказать своё мнение и, конечно, изменить дизайн»

Биопротез — не единственное изобретение сельских энтузиастов.

Мухамеджан Кенесбек:

«Сейчас мы трудимся над созданием технологий для безопасности людей — это датчик дыма и угарного газа. Больше тысячи заказов успели принять на такие датчики. В основном, заказы поступают через социальные сети. Также ведём переговоры со строительной компанией».

Изобретатель очень надеется, что спонсоры для его проектов найдутся, и запатентованные им разработки будут выпускать серийно.