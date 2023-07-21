Пятиклассник создал самопередвигающийся рюкзак в Туркестанской области

Сумка для учебных принадлежностей, которая могла бы сама ехать в школу – пожалуй это мечта каждого школьника. В Туркестанской области ученик пятого класса создал подобного рода гаджет, чем удивил местных жителей и не только.

«Умная сумка» — так ее прозвал юное дарование с легкостью преодолевает бездорожье и управляется дистанционно.

При нажатии всего нескольких кнопок дистанционного пульта управления школьный рюкзак движется вперед. Создал необычный, но весьма полезный гаджет 11-летний Айтуар Советбек из села Торткуль Туркестанской области. По словам юного разработчика, его «умной сумке» не страшны непогода или бездорожье. Управляемость лёгкая, а грузоподъёмность — до 5 килограммов.

«Лестницы в школе, конечно, сумка не преодолеет. Но, мне в этом помогают мои одноклассники», — говорит школьник.

На изобретение такого гаджета Айтуара подтолкнула личная ситуация. Прошлым летом из-за травмы в ДТП врачи категорически запретили ему поднимать тяжести, даже школьный рюкзак с учебниками. Пятиклассник решил не отставать от занятий и к началу этого года уже создал самоходную сумку из подручных материалов.

«Я перепробовал много различных материалов для создания каркаса «умной сумки». И из пластика и из коробок. Но решил остановиться на МДФ. Для того чтобы привести сумку в движение, я использовал механизм своей старой сломанной машинки с пультом управления. Соединил детали, прикрепил платформу с колесами и батареей. Всё, она заработала. Колеса крутятся и вперед, и назад. А также она поворачивает и влево, и вправо. Идея, конечно, моя, но помогала всё это соединить воедино моя мама», — говорит Айтуар Советбек, житель села Торткуль Ордабасинского района.

В школе, где учится Айтуар Советбек, рассказали, что это далеко не единственное его изобретение. Он и до этого удивлял педагогов, мастеря из старых пластиковых труб и фитингов держатели для книг и настольные светильники с замысловатым дизайном.

«Айтуар у нас гениальный и творческий мальчик. Ребенок целеустремленный и все время пытается отличиться от своих сверстников. Учится очень хорошо», — говорит Айгуль Абу, заместитель директора средней школы села Торткуль Ордабасинского района.

Айтуар уже задумывается над усовершенствованием «умной сумки». Он планирует создать механизм, благодаря которому она смогла бы передвигаться по лестнице. После чего школьник мечтает запустить массовое производство гаджета.