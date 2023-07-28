Прототип первого электрокара в Казахстане собрали в Шымкенте

Экологичный, необычный и комфортный.

Шымкентские инженеры впервые в Казахстане собрали прототип электрокара. Отечественный автомобиль за 7 секунд разгоняется до 100 км в час. Над уникальным проектом около года трудились 15 человек. Собранный с нуля электромобиль назвали Kemet Automotive. Ездить на нём одно удовольствие, говорят изобретатели.

Ерлан Рахмуталлаев, главный инженер:

«Нажимаем тормоз, после пуш старт. Вот, машина заводится и показывает все необходимые знаки, то есть вот аварийное включение, драйв и задняя камера показывает все, если развернуться нужно. И можем уже ехать сейчас.

-По городу ездить на этой машине можно или нельзя?

-Пока нельзя, потому что нет гос.номер и мы не хотим нарушать. Комфортная езда, потому что во всех автомобилях когда включается драйв, вам нужно отпускать тормоз и машина едет. А у нас по другому. Мы включаем драйв и пока на газ не нажмем, машина не едет. То есть это на светофорах и в пробках очень удобно, вам не нужно держать тормоз».

Дизайн электрокара инженеры разрабатывали самостоятельно. В основном, запчасти и комплектующие покупали в Казахстане, что-то заказывали за рубежом и мастерили сами. Электрокар полностью заряжается за ночь. На инновационной машине можно проехать около 300 км.

Ерлан Рахмуталлаев, главный инженер:

«Руль у нас от шевроле малибу, магнитолу покупали на базаре, сидения из ренж ровера, задние балки от БМВ. Двигатель мы взяли от некоторых машин, самое главное мозг управления сами придумали и зарядка наша. Кнопки известные кнопки из мерседеса, они тоже продаются»

Первый прототип электрокара, местные инженеры подготовили для сенегальской компании из Западной Африки. По словам производителей, в Казахстане продавать электрокары они пока не могут – нет сертификации для таких авто. Заинтересовались шымкентским изобретением и предприниматели из Таиланда. Энтузиасты ведут переговоры с партнерами из Кыргызстана и Узбекистана.

Ерлан Рахмуталлаев, главный инженер:

«На этом электрокаре, который мы произвели сами, по Шымкенту ездить нельзя. Потому что документов нет. Но, мы прототип изготовили для зарубежной компании. Прототип законным путем отправляют заграницу. Там уже инвесторы прототип показывают гендиректору компании, который потом будет производить эту машину в дальнейшем».

В небольшой шымкентской мастерской также конвертируют обычные автомобили на двигателях внутреннего сгорания в электрокары. Идейный вдохновитель и основатель компании — Нурсултан Сейсембаев планирует увеличить выпуск экологичных автомобилей. Он обучался в Англии на инженера-механика. Мечта энтузиаста — чтобы в будущем, большинство казахстанцев, пересели на электрокары.