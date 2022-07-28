42-летнюю женщину лишили водительских прав за езду в пьяном виде

Лишение водительских прав или реальный срок в колонии, похоже, не пугают нарушителей правил дорожного движения. Полицейские Туркестанской области остановили «Фольксваген Гольф», за рулем которого была 42-летняя женщина.

Оказалось, что машиной она управляла в пьяном виде и проехала на красный сигнал светофора! К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП ТО: «Во время ночного патрулирования, полицейские Казыгуртского района заметили, как автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Стражи порядка догнали автомашину и указали водителю остановиться. В ходе проверки документов выяснилось, что за рулем находилась женщина. Её доставили на медицинское освидетельствование. В результате установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Собранные документы направили в районный суд для принятия законного решения».

Суд лишил автоледи «под градусом» водительских прав на 7 лет и назначил 15 суток ареста.