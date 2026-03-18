Наркотики и вождение в нетрезвом виде признаны дискредитацией госслужбы

В новой редакции закона закреплены проступки, дискредитирующие государственную службу. Среди них — «немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», а также «управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения».

Эти действия считаются нарушением, даже если они не связаны с исполнением должностных обязанностей, но подрывают достоинство и авторитет госслужбы.

Закон предусматривает, что госслужащих можно «отозвать из учебного отпуска без их согласия» в случаях совершения дисциплинарного проступка или нарушения норм служебной этики для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.

С целью профилактики незаконного потребления запрещённых веществ вводятся требования к медицинскому освидетельствованию госслужащих.

Кроме того, сотрудники обязаны «ограничить себя в участии в азартных играх».

Выплаты по временной нетрудоспособности «исключаются в случаях совершения уголовного правонарушения, заболевания или получения производственных травм вследствие употребления алкоголя или наркотиков».