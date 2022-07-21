Автомобильный бренд JAC становится популярнее в Шымкенте

В Шымкенте автомобили JAC набирают обороты по узнаваемости и доверию со стороны клиентов. Владельцы все больше отдают предпочтение китайскому бренду казахстанского производства.

Мы взяли интервью у новоиспеченного владельца JAC Данияра Кусеинова и вот, что он рассказал о своем выборе:

«Мне сразу понравился JAC J7. Я даже не сомневался в выборе, потому что изучил эту модель на сайтах, посмотрел обзоры блоггеров, у знакомых спросил у кого тоже JAC. Машина классная тем, что она реально удобная при вождении, экономичная всего 1,5 турбо и начинка современная. Экран большой, как планшет, сидения удобные в спортивном стиле, слепых зон в обзоре водителя нет, а багажник просто огромный. Я в восторге от вождения, всем советую!».

По данным Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ) по итогам первого полугодия 2022 года в Шымкенте было продано более 120 новых автомобилей марки JAC, что составило 12,09% доли рынка по г.Шымкент. Автомобильный бренд JAC уверенно закрепился на 6 месте по объему продаж в данном регионе.

На данный момент в Шымкенте работают 4 дилерских центра, по адресам:

— Тамерлановское шоссе, 105/2;

— Тамерлановское шоссе 139а;

— ул. Гагарина, 168/2.

— ул. Жибек жолы, 66;

Широкий ассортимент моделей бренда JAC дает возможность выбрать авто под свои потребности: рестайлинговый и технологичный лифтбек J7, городской и доступный кроссовер S3, удобный и практичный кроссовер S5, флагманский кроссовер S7 и надежный рамный пикап T6. Более подробную информацию и цены можно посмотреть на официальном сайте дистрибьютора jac-motors.kz или в Instagram @jac.qazaqstan.

При этом вся дилерская сеть бренда JAC насчитывает 22 автосалона в 17-ти городах Казахстана. Узнать адрес и контакты дилера можно на официальном сайте jac-motors.kz.

Благодаря приемлемым ценам в сегменте, надежности и технологичности бренд JAC не оставляет равнодушным и продолжает радовать своих поклонников новыми моделями, которые cкоро появятся в продажах.

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