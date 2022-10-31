В Шымкенте открылся новый дилерский центр Changan Auto. В нем покупателям предлагают приобрести автомобили китайского бренда Uni-K. Бренд, поставивший безопасность и качество на первое место, теперь и в Шымкенте.

Безопасность, качество и удобство. В Шымкенте открылся новый дилерский центр Changan, в котором предлагают приобрести китайские автомобили Uni-K.

Давлят Хидиров один из первых посетителей центра. По его словам, такие привлекательные внешне автомобили сразу хочется приобрести. Говорит, уже задумывается над покупкой.

«Очень красивые изящные машины, я сам просто влюбился в них. Мне действительно понравилось и снаружи и внутри как говорится обертка не только внутри красивая но и внутри все богато и шикарно», — говорит Давлят Хидиров житель г.Шымкента.

Жители гости города могут выбрать машины в разных цветах. Каждый автомобиль — настоящее чудо техники, внутри есть круиз контроль, звуковой помощник, функция удержания полосы движения, чтобы не съехать со своей полосы движения. А при возникновении чрезвычайной ситуации автомобиль сам может включить экстренное торможение.

«Сегодня мы открываем дилерский центр Changan в Шымкенте и представляем технологический флагман новинку Changan Uni-K. Этот автомобиль относится к полноразмерным кроссоверам, имеет мощность 226 лошадиных сил. Оснащен двухлитровым турбированным двигателем, великолепный современный дизайн, в глаза бросаются 21 дюймовые колесные диски, новая форма решетки радиатора, панорамная крыша, а также в салоне натуральная кожа, вентиляция и все технологичные опции», — говорит Сергей Галкин, директор дистрибуции SilkWay Auto Kazakhstan.

В дилерском центре Changan покупатели могут приобрести автомобиль как за наличный расчет так и в кредит. Вы также можете обменять свой старый автомобиль на новый кроссовер.

Адрес: Темирлановское шоссе, 115.