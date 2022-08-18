50 водителей с подложными номерами выявили в Шымкенте

90 тысяч тенге за нарушения правил дорожного движения оказался должен государству житель Сарыагаша.

Большая часть штрафов ему приходила за превышение скорости. Правда, водитель, как оказалось, ПДД не нарушал. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что его номерной знак присвоил себе лихач, который умело изменил букву на своем госномере и разъезжал по дорогам Туркестанской области не по правилам.

«Полицейские остановили автомобиль марки Mercedes. Он ездил с госномером жителя Сарыагаша, который обратился в полицию. Как выяснилось, водитель изменил букву на госномере и наклеил другую. На водителя Mercedes составили административный протокол за «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», — говорит Сабит Бахтыгалиев, начальник ЦОУ ДП Туркестанской области.

Очень часто лихачи устанавливают на свои автомобили подложные номера. Так, в Усть-Каменогорске такой лихач успел «накатать» нарушений на 2 миллиона тенге. Особый контроль за подложными номерами установили в апреле этого года, когда в центрах оперативного управления запустили программу Коргау. С ее помощью только в Шымкенте за 4 месяца выявили 50 водителей с подложными номерами. Бывает, что номера и вовсе не читаются.

«Машины с нечитаемыми госномерами они тоже в обязательном порядке задерживаются. Если вдруг при ДТП повреждение случилось или стерлась краска, необходимо сразу в тот же час устранять эти недостатки», — говорит Аскар Алипбаев, и.о начальника ЦОУ ДП г. Шымкента.

За езду с подложными номерами водителя на год лишают права управлять авто. В полиции говорят, система видеонаблюдения вышла на такой уровень, что водителей, с подложными, нечитаемыми и даже бликующими номерами — которые пытаются лихачить, но не хотят платить штрафы, задержать, дело нескольких минут. Оператор видит нарушение, передает его патрульным, те оперативно выезжают за нарушителем.