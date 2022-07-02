Благодарный взгляд на прошедший сезон

Всякий театр, как известно, измеряет свою жизнь сезонами. И наш, Шымкентский русский драматический театр, в том числе.
Он по праву может считаться долгожителем, ибо попрощался со своим уже 92-м театральным сезоном, при этом никакой старческой дряхлости в себе не ощутил. А даже наоборот. Вот про этот «наоборот» мы и попросили рассказать директора театра, заслуженного деятеля РК Игоря Владимировича Вербицкого. Как он в целом оценивает минувший театральный год? Все ли удалось и свершилось?
«Пятерка» по заслугам
«Мы считаем прошедший сезон удачным и плодотворным, и это не только наше собственное мнение. Хотя бы потому, что недавно наша работа была отмечена на республиканском уровне, – рассказал Игорь Вербицкий. – По итогам, подведенным Союзом театральных деятелей Казахстана, мы вошли в пятерку самых лучших театров страны. Так решила экспертная комиссия, а ей приходилось расставлять приоритеты между 60 театрами разных профилей и направлений. Эта высокая оценка, несомненно, нас радует и, конечно, побуждает к дальнейшему профессиональному росту.
А в общем, нынешний сезон оказался напряженным и насыщенным. Судите сами, за одну только весну мы выпустили три премьерных спектакля: комедия «За двумя зайцами» в постановке нашего художественного руководителя Анатолия Петриченко; «Маленькие трагедии», поставленные Алексеем Шемесом; и недавняя премьера «Пигмалион» под режиссурой нашего давнего друга Олега Александровича Белинского.
Все три премьеры были приняты зрителями с большим подъемом и эмоциональной отдачей. Об успехе говорят восторженные отзывы и наших зрителей, и гостей Шымкента. Последние, приехавшие из крупных городов страны и зарубежья, которых театрами не удивишь, так и говорили: «Ну-у, мы даже не предполагали, что у вас может быть театр такого уровня…»
Последняя премьера «Пигмалион» завершала театральный сезон. Она оказалась знаковой еще и потому, что после долгого перерыва театру удалось вырвать из Саратова поистине большого режиссера Олега Александровича Белинского. Его можно назвать не просто другом нашего театра, а соратником и соучастником его успехов в прошлом. Он работал здесь в конце 90-х годов, а его постановка пьесы «Пролетая над гнездом кукушки» произвела в свое время настоящий фурор.
Даже после отъезда в Россию Олег Александрович никогда не прерывал связи с нашим театром. Долгий перерыв в работе с ним был обусловлен пресловутой пандемией… Но вот случилось долгожданное событие: кордоны были сняты, и режиссер сумел-таки приехать, причем с заманчивым предложением поставить восхитительный «Пигмалион».
У меня поначалу были сомнения в выборе пьесы для премьеры. Да, «Пигмалион» – прекрасный сценический материал, настораживало лишь то, что он уже когда-то был поставлен на сцене Павлодарского театра в этом же режиссерском ключе. А я этого не люблю: куда теперь с ним поедешь? Скажут: «Павлодарский вариант». Но позже узнал, что павлодарцы убрали эту пьесу из репертуара. Как так? Ведь хороший спектакль держится в репертуаре годами, а то и десятилетиями. Оказалось, все просто: из театра уехали ведущие актеры. И решение было принято: будем ставить! И ничуть об этом не пожалел.
Олег Александрович, несмотря на возраст и не очень-то хорошее самочувствие, совершил настоящий творческий подвиг! Яркий и самобытный талант никуда не спрячешь и не сломишь никакими невзгодами».
Покорение новых вершин
Насколько серьезной и ответственной работой был занят театр в эти месяцы, может служить хотя бы тот факт, что все премьерные пьесы – это неоспоримые шедевры мировой драматургии. «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина? Так кто же их не знает! Каждому сразу вспоминается незабываемый образ легкомысленного Дон Гуана в исполнении гениального Владимира Высоцкого. А «Пигмалион» по пьесе английского писателя Бернарда Шоу? Тоже ставлен-переставлен на всех выдающихся театральных подмостках.
По этому известному сюжету создан небезызвестный мюзикл «Моя прекрасная леди», тоже у всех на слуху: «Я танцева-а-а-ть хочу…» Да и пьеса «За двумя зайцами» хорошо знакома широкому зрителю, где главного героя когда-то играл талантливейший Олег Борисов. То есть наш театр замахнулся на такую высокую классику, что даже дух захватывает.
Страшно ли было браться за такой сложный драматургический материал? Конечно, страшно. Ведь зритель обязательно будет сравнивать результат с тем же Высоцким или Борисовым. Какой будет результат сравнения? И как тут тягаться: со звездами такой крупной величины?! Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Театр взялся поднять свою планку – и поднял ее. Даже простая смелость попытки вызывает уважение, а тут однозначный успех, вселяющий уверенность в правильности выбранной стратегии: надо пробовать новое – это лучше, чем топтаться на месте.
Это показатель динамики роста на пути к дальнейшим свершениям.
Если говорить о трудоспособности коллектива, то она вообще невероятна. Только в мае труппа работала сразу на нескольких «фронтах». Она сумела съездить в трехдневный творческий вояж в Байконур, после возвращения тут же приступила к подготовке премьеры «Пигмалиона», а наряду с этим продолжала соблюдать свой незыблемый график: каждую пятницу, субботу, воскресенье показывать своим взрослым зрителям очередной репертуарный спектакль, а по воскресеньям еще и утреннюю сказку для детей. Вот уж поистине все «горели» на работе…
Творческий диапазон: от «Балаганчика» до «Байконура»
Помимо своей прямой театральной и культурно-воспитательной деятельности, наш русский драмтеатр занимается еще весьма дальновидным педагогическим делом: вводит молодежь в таинства актерской профессии. Эта учебная площадка носит театрально-ярмарочное название «Балаганчик».
На первый взгляд, это обычный театральный кружок, куда берут всех без исключения. Было бы желание. А если копнуть глубже, то «Балаганчик» – это кузница актерских кадров, в первую очередь, для самих себя. Ведь не случайно, что более 80 процентов артистов нынешней театральной труппы составляют именно бывшие студийцы разных лет и выпусков. Продержался бы так долго этот «кружок по интересам», если бы не давал реальной пользы в перспективе? Думаю, нет. А студия существует уже 22 года, и потоку желающих овладеть актерским мастерством пока не видно конца.
«Да, мы стараемся принимать в студию всех, кто проявляет интерес к нашей профессии, если, конечно, нет каких-нибудь серьезных физических противопоказаний, например, дефектов речи, – говорит Игорь Вербицкий. – Еще надо иметь в виду, что в процессе обучения самые слабые и не желающие трудиться отсеются сами собой на раннем этапе. Студия никому не гарантирует быстрого выхода на профессиональную сцену.
Надо учиться и работать: актерский труд нелегок, как многие думают. За два курса учебы студиец должен освоить необходимые дисциплины, кстати, такие же, как в театральных вузах: сценическую речь, хореографию и сценическое движение, что не одно и то же, историю театра и многое другое. Вообще, это хорошая школа даже для тех, кто не имеет никаких актерских амбиций, а если студиец относится к театральному делу серьезно, целенаправленно, осмысленно, то у него есть все шансы воплотить свою мечту. Пример тому – наша талантливая актерская труппа».
И вот уже после закрытия сезона наш театр преподнес, как говорится, «вишенку на торте».
Объявленное мероприятие называлось скромно: «Экзамен первого курса театральной студии «Балаганчик». Я пошла, не ожидая увидеть чего-то особенного. «Все равно пойду, – сказала себе, – хоть посмотрю, кого они там себе куют». А оказалось, что попала на самый настоящий театральный спектакль со всей присущей атрибутикой жанра. Разница была лишь в том, что на сцене выступали не профессиональные актеры, а совсем юная поросль, уже чувствующая внутри себя это окрыляющее волшебство преображения. Действо состояло из двух частей. Первая называлась «Пестрые рассказы» по мотивам миниатюр Антона Павловича Чехова.
Вторая – «Парад звезд».
Если в первом отделении молодежь томно несла в себе образы господ конца XIX века, то во втором – оторвалась в танцевальных ритмах современности. То, что студийцы органично смотрелись в образах звезд шоу-бизнеса, это неудивительно. Но то, что они сумели вжиться в коллизии неизвестной им реальности, – выше всяческих похвал. Конечно, за всей этой педагогической работой стояли их наставники, асы своего дела: куратор студии Сергей Пушкарев, педагог по истории театра Галина Петриченко, по сценической речи – Олеся Жукова, по вокалу – Светлана Винокурова, по сценическому движению – Максим Шереметьев и хореограф Оксана Чумакова. И всем им за это благодарность и всяческое восхваление!
Выше я упомянула про поездку в Байконур, но о ней все же хочется рассказать подробнее: это отдельная тема.
«В Байконуре нас долго и с нетерпением ждали, – рассказывает Игорь Владимирович, – а это всегда приятно. Повезли мы туда пять разных спектаклей: три для взрослой аудитории и две сказки для детей. С Байконуром у нас давно уже связывают теплые дружеские отношения, мы и раньше там часто бывали. Но в этот раз попали туда после четырехгодичного перерыва: раньше не позволяли карантинные препятствия. Зрители всегда там были отзывчивые и благодарные, но в этот раз встреча с ними даже превзошла наши ожидания.
Конечно, Байконур сейчас не тот: по нему сильно ударили западные санкции. Отменили многие коммерческие космические полеты: ни для кого не секрет, что именно они составляли главную финансовую подпитку космодрома. Запустили в космос, к примеру, трех французских туристов – и 20 миллионов уже обеспечено. Раньше было 10 таких полетов, теперь только два. Эти обстоятельства не могут не отражаться на материальном благополучии приглашающей стороны.
Но какая же была там зрительская отдача! С каким восторгом нас принимали! Все три дня зал был полон до отказа. Видно было, как соскучились люди по зрелищным театральным представлениям.
Это видно было даже по реакции зала. Они внимали с трепетом и задержкой дыхания. А смеялись на комедийных спектаклях просто гомерическим хохотом. Разумеется, это можно объяснить и затянувшейся пандемией, и специфическими условиями закрытого режимного объекта. Ведь туда так просто сходу не попадешь. Но главное все-таки – это уровень культуры и доброжелательности зрителя, который изголодался по чему-то важному для души и сердца. А для нас, артистов, нет ничего дороже таких незабываемых встреч». Дальнейших успехов, театр, и много новых благодарных поклонников!
Елена ЛЕТЯГИНА