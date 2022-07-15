Ержан Жолдасов рассказал, когда завершится ремонт магистральных улиц

Когда закончатся дорожные работы, когда наведут порядок в общественном транспорте, эти вопросы актуальны и сегодня для жителей третьего мегаполиса.

В Шымкенте появится «зеленый» коридор, это альтернативная дорога проспекту Республики. В следующем году, по словам руководителя управления автодора, на Ташкентскую трассу можно будет выехать по Кунаева.

В целом на дороги Шымкента из казны предусмотрены порядка 37 млрд тенге. Ремонтом охвачены 167 объектов, работы завершены на 80-ти, протяженностью 155 км-ов.

Остальные обещают завершить до 1 сентября. Из них 10 магистральных улиц: Республика, Рыскулова, Иляева, Ташенова, Акназар хана, Цеткина, Жолан Батыра, Дулати, Мангельдина и Токаева.

«Итак, по крупным объектам, планируем завершить продолжение строительства проспекта Кунаева, там ведется третий этап, а также строительство дорог в мкр. Самал-1,2,3, и развязка Кунаева-Рыскулова. Также, если решится вопрос по изъятию земельных участков, попадающих на строительную полосу, планируем и завершить строительство восточной и южной объездной дороги. Остальные объекты переходящие на 2023 год», — сказал Ержан Жолдасов, руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

Чиновники просят жителей при возникновении вопросов обращаться через социальные сети. Там не только пояснят, но и постараются помочь решить проблемный вопрос.