Государственный флаг вытащили из горящего здания в Аксукенте

В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлен момент спасения государственного флага из горящего здания Центра занятости.

На кадрах видно, как мужчина забирается на крышу горящего здания. Далее рискуя собственной жизнью, он поспешно снимает госсимвол страны с флагштока, кидает его вниз и покидает место происшествия.

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, герой видеоролика — сотрудник Центра занятости населения. Площадь пожара составила 413 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен. На борьбу с огнем выезжали 29 пожарных и 8 сотрудников полиции.

«17.07 в 13-45 Сайрамский р-н, с. Аксукент, проспект Астана 190 «А», в отдельно-стоящем одноэтажном здании арендуемое здание «центр занятости населения» и магазин «Светофор» общая площадь здания 1000 кв.м, стены шлакоблочные, крыша двухскатная, кровля профлист по деревянной обрешетке произошло загорание крыши на площади 413 кв.м. В 14-31 пожар локализован и ликвидирован в 16-15. Жертв и пострадавших нет», — прокомментировали в ДЧС Туркестанской области.