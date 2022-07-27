Мошенник вымогал крупную сумму денег

Задержали подозреваемого в мошенничестве, вымогавшего крупную сумму денег.

Так, в Управление криминальной полиции поступило заявление от жителя Келесского района в отношении своего руководителя. Как выяснилось, начальник отдела одного из учреждений, пользуясь служебным положением, потребовал у него крупную сумму, чтобы он мог остаться на работе, передает OTYRAR.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 ч. 2 «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления в департаменте полиции создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБра и ДКНБ, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого.

В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц п. Абай Келесского района при получении миллиона тенге от потерпевшего. При обыске полицейские изъяли у задержанного денежные средства в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время по данному факту проводится до судебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.