Шымкентцы сами латают ямы в городе

В акимате Шымкента прокомментировали видео, на котором жители сами латают ямы на дороге. Кадры были сделаны в жилом массиве Кайнар булак.

Ролик, разлетевшийся по социальным сетям, снял местный житель Сергей Фролов. Мужчина рассказывает, что по улице с громким названием «Центральная» из-за глубоких ям часто случаются аварии.

«Сложно два мешка гравия сюда кинуть? Я понимаю, нет асфальта. Может быть, в бюджет не заложен. Может, заложен, но не здесь. Просто по дороге скиньте немного. Как-то мимо всё проходит», — говорит Сергей Фролов, житель г. Шымкента.

В городском Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что начать ямочный ремонт на Кайнар Булаке планировали не раньше августа. Однако теперь планы решили пересмотреть.

«Жители сами делают ямочный ремонт. Да, это действительно было. Со вчерашнего дня от нас направили поручение. Сейчас подрядная организация занимается. Я думаю, до 10 августа полностью по Кайнар булаку все замечания устраним», — говорит Мадияр Баимбетов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог.