Водителей будут заправлять соляркой два раза в день

Топлива водителям автобусов хватит до конца рабочего дня. График движения сокращать больше не придется.

Шымкентская компания-перевозчик пообещала — бак пустым не останется. Водители автобусов смогут заправляться два раза в день. А значит пассажиры смогут доехать после восьми часов вечера до конечной остановки, не прибегая к услугам водителей частного извоза.

«Теперь нам сказали, что мы будем заправляться два раза в день. Будем доезжать до конечной, как положено. И кондиционер весь день будет работать«, — говорит Ербол Дарибаев, водитель.

Наболевшую проблему удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря этому видео. Водитель 70-го автобуса отказался везти пассажиров в жилой массив Кайнар Булак, сославшись на нехватку солярки. Пассажирам пришлось добираться на такси.

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«Я вынужден экономить топливо, даже кондиционер в автобусе приходится выключать после пяти вечера. А что делать? Солярки не хватает! Вот смотри, у нас в чате говорят что у всех водителей так, и так каждый день«, — говорит Ербол Дарибаев, водитель.

Ради экономии топлива, водители стали реже включать кондицонеры. И это при том, что в городе установилась удушающая жара. Уже несколько дней в мегаполисе столбики термометра поднимаются выше 45 градусов.

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