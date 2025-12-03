Суд завершил резонансное дело о нападении на водителя автобуса в Шымкенте

Специализированный суд по делам несовершеннолетних поставил точку в процессе в отношении подростка, который нанес травмы водителю.

Следствие квалифицировало деяние причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности водителю. После примирения сторон суд прекратил производство по делу.

Болат Карабаев, судья:

«По статье 114 Уголовного кодекса действия подростка квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Применена статья 67 того же кодекса. Потерпевший простил обвиняемого, и стороны заключили примирение. Суд учёл это при рассмотрении дела».

В ходе следствия было установлено, что действия подростка не были умышленными

Куаныш Умбет, прокурор:

«Водителя ударили в область губы, после чего он упал и получил тяжкий вред. Поэтому действия подсудимого квалифицированы правильно».

Потерпевший принял извинения подростка. Ему полностью возместили понесённые расходы и выплатили моральную компенсацию. Сам обвиняемый признал вину, раскаялся и пообещал не повторять подобных поступков

Напомним, инцидент произошёл вечером 12 июня у базара «Бекжан». Подросток ударил водителя автобуса №52 после того, как тот потребовал оплатить проезд. Пассажир сначала заплатил, затем оскорбил водителя и спровоцировал конфликт.