Землетрясение произошло в Шымкенте

Землетрясение произошло сегодня в южном мегаполисе. Сейсмособытие зарегистрировали в 13 часов 51 минуту, сообщает OTYRAR.

Шымкентцы сегодня ощутили подземные толчки. Землетрясение, произошедшее днем, имело магнитуду 4,6. Эпицентр находился в 574 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана.

«По сообщению дежурного оператора ЦСО «Алматы» сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 04 июля 2022г. в 13 час 51 мин 30 сек алматинского времени (04 июля 2022г. в 07 час 51 мин 30 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.7., магнитуда MPV 4.6., координаты эпицентра 42.42° с.ш. 69.98° в.д., глубина 10 км. Сведения об ощутимости по шкале МSК-64 по территории города Шымкент нет», — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.