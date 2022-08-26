Этнофестиваль ковроткачества прошел в Шымкенте

В Шымкенте проходит этнофестиваль «Алаша ткачество», древний вид казахского ремесла. На мероприятие приехали мастера из разных уголков страны.

Цель этого форума — передать национальное творческое наследие молодому поколению.

Одна из участниц фестиваля «Алаша» популяризатор национальных ремесел Мейрамгуль Адаккызы. Она приехала из города Нур-Султана.

Мастер ремесла хочет донести древнее искусство казахского народа до молодежи. Например этот ковёр был связан 75 лет назад. Не смотря на то, что ткань изношена временем, нить еще не обесцвечилась, а в руках ощущаешь ткань так будто её связали вчера . Это один из секретов национального искусства. А ещё, говорит Мейрамгуль, нельзя использовать для плетения разноцветную нить справа налево. У каждой нити в изделии есть свой цвет и своё значение.

«У каждой нити в изделии есть свойство. Например зелёный цвет несёт богатство. Его нужно заплетать побольше, чтобы в доме был достаток. Жёлтый и красный цвет означают единство и открытую дорогу. Нужно чтобы эти нити переплетались. Вот в основу ковроткачества были заложены такие значения», — объясняет Мейрамгуль.

Самая молодая участница фестиваля-13-летняя Шугыла Бейсбек. Она сплела бахрому для алаша и украсила своим изделием мероприятие. Молодая швея объяснила смысл использования в бахроме одной неразрезанной длинной нити.

«Нить символизирует жизненный путь. Поэтому она должна быть неразрывной и длинной. Вот здесь посередине этого украшения есть узел счастья, где переплетаются длинные нити. Это значит в доме всегда будет мир и согласие», — рассказывает Шугыла Бейсбек, участница фестиваля.

Участники фестиваля не ограничились лишь выставкой своих изделий. Они продемонстрировали посетителям мастер-класс по вязанию алаша и рассказали об изменениях в современной технологии вязания. По словам организаторов, главная цель мероприятия-привить молодому поколению традиции и обычаи, популяризировать национальные ремесла.

«Это искусство наши предки пронесли через века. Оно их вдохновляло долгие годы. И мы хотим передать его нашему молодому поколению», — говорит заведующая отделом обеспечения научных исследований Центра обычаев и традиций Гульшат Жаханкызы.



На фестивале собралось много горожан кому небезразлично национальное искусство. И возможно кто-то из молодых людей захочет и дальше развивать это направление народного творчества.