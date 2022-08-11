Freedom Holding Corp. заработал $227 млн за 1 квартал

Freedom Holding Corp. сообщает о финансовых результатах за первый квартал 2023 фискального года, завершившийся 30 июня 2022 года.

Основные показатели за указанный период:

1. За три месяца, закончившихся 30 июня 2022 года и 2021 годов, выручка Холдинга составила $227 млн и $146 млн соответственно. Увеличение выручки на $81 млн, или на 56%, произошло в основном за счет:

• роста комиссионных доходов на 36%, или на $35 млн, с $97 млн до $132 млн, связанного с увеличением количества клиентских счетов и расширением деятельности (рост числа активных клиентов и сделок);

• роста процентных доходов на 96%, или на $24 млн, с $25 млн до $49 млн, связанного с увеличением общего размера торгового портфеля и количества облигаций в нем, а также увеличением количества выданных займов;

• дохода от страховой деятельности на 71%, или $10 млн, с $14 млн до $24 млн, в связи с увеличением страховых операций.

2. Расходы Холдинга увеличились на $71 млн, или на 84%, по следующим причинам:

• рост операционных расходов на $32 млн связан с затратами по заработной плате в результате расширения деятельности Холдинга, найма сотрудников, расходов по вознаграждению, выпуска ограниченных грантов на акции ключевым сотрудникам, увеличения затрат по рекламе, по благотворительности и спонсорских расходов;

• рост процентных расходов на $29 млн произошел вследствие увеличения объема краткосрочного финансирования за счет соглашений РЕПО по ценным бумагам и процентных расходов по депозитам, что стало результатом роста депозитных счетов клиентов.

3. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года и 2021 года:

• чистая прибыль Холдинга составила $59 млн и $55 млн соответственно;

• прибыль на акцию Холдинга, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 59,5 млн штук, составила $0,99 и $0,93 соответственно;

• прочий совокупный доход составил $83 млн и $59 млн соответственно.

4. В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, активы и обязательства Холдинга увеличились на $620 млн и $559 млн соответственно.

По состоянию на 30 июня 2022 года количество брокерских клиентских счетов Холдинга составило 479 тысяч, что на 69 тыс., или 17%, превышает уровень на 31 марта 2022 года.

Лицензия №4.3.12 выдана АРК по РРФР 4.02.2020 г.