Тимур Турлов: 7 правил в работе и жизни

Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов дал большое и честное интервью на канале Динары Сатжан. Там он рассказал и о своих страхах и мечтах, распорядке дня, отношении к работе, семье и целям. Мы собрали главные советы Тимура Турлова.

“Нужно идти в свой страх”

Тимур Турлов начал строить брокерскую компанию в разгар всемирного кризиса в 2008 году. На тот момент у них с супругой родился первый ребенок. При этом на рынке в то время было мало брокеров – сфера не была популярна, и заходить на рынок многие боялись.

“Уверен, что не только у меня была идея создать брокерскую компанию. Но моим главным преимуществом в то время была нехватка житейской мудрости. Обычно, когда чем-то никто не занимается, на то есть причины — у тебя просто нет рынка. Зарабатывать было проще, занимаясь другим. Но мне повезло угадать тренд. А потом цифровая революция и глобализация все изменили”, – рассказывал Турлов.

Какой должна быть корпоративная культура

По словам Тимура Турлова, переоценить роль корпоративной культуры в стремительно растущем холдинге сложно.

“Когда компания растет, она все больше становится про идеологию, институты, доверие. Многие в корпоративном направлении изображают форму с полным отсутствием сути. Но суть должна быть такой, как форма”, – поделился бизнесмен.

Турлов также упомянул, что он старается вести интеллигентную коммуникацию с сотрудниками, не уходить в эмоции. При этом команда отправляет еженедельные отчеты о результатах, проблемах, процессах – и бизнесмен их читает. Он сказал, что такой подход прививает дисциплину.

Сон – самое важное

Миллиардер делился, что у него настолько много перелетов, что без должного отдыха можно заболеть и выгореть. Он подмечает важность здорового сна и даже носит часы, которые измеряют его время и качество.

“Когда летаешь не раз в месяц, а раз в неделю, тебе очень важно нормально спать, иначе просто умирать начинаешь”, – рассказал Тимур Турлов.

При этом встает Тимур Турлов не очень рано – около 9 утра. Раньше, как отмечает бизнесмен, он просыпался в районе полудня, но и уходил с работы в полночь. Это особенности работы с американским рынком.

Главное правило инвестиций от Тимура Турлова

“Выиграть много — привлекательная перспектива, но у нее есть обратная сторона — потерять все. Готов ли ты на это?”, – на такой вопрос, по мнению Турлова, должен ответить себе каждый начинающий инвестор.

По словам Турлова, все профессиональное инвестконсультирование и выбор стратегии зависит от риск-профилирования. Но есть и другой, в некоторой степени противоположный, совет:

“Инвесторы, они как девушки — любят перспективу. Когда они анализируют бизнес, видят, как растет спрос, и понимают, что сейчас компания стоит $150 млрд, но через пару лет будет стоить 300, то они готовы платить за акции миллион. Если ты пытаешься изо всех сил диверсифицироваться, быть осторожным, не рисковать, ничего большого не получится”, – подытожил Турлов.

Сам бизнесмен в основном держит в портфеле акции Freedom Holding Corp.

Сила казахов – в открытости к новому

Как понятно из первого пункта, смелость принимать инновации – неотъемлемое, по мнению Турлова, качество для достижения успеха. Миллиардер видит это качество в казахстанцах:

“Мы очень хорошо внедряем новое. Поэтому сейчас мы можем в этой четвертой индустриальной революции обогнать даже развитые страны. Понятно, что банки, компании сделали потрясающую работу, но, если бы сами люди не были открытыми и смелыми — так быстро эта революция бы не произошла”, – говорил бизнесмен.

Тимур Турлов считает, что такой подход необходим для выживания на рынке. Он привел в пример абсолютную инновацию – кэшбеки Freedom, которые повторяют движение акций холдинга. Благодаря кэшбекам все пользователи Freedom SuperApp имеют шанс прикоснуться к чему-то большому – к созданию и росту компании.

“Я очень горжусь, что у нас уже более 2 млн пользователей, порой не имеющих больших чеков, сбережений, потихоньку создают себе эту культуру инвестиций благодаря кэшбэкам Freedom, которые повторяют котировки наших акций. Так люди могут быть частью развития компании, просто оплатив билет в кино, заказав продукты в магазине”, – рассказал Тимур Турлов.

От выгорания – создай новый бизнес

В состав Freedom Holding Corp. Тимура Турлова входит порядка сотни компаний. Генеральный директор холдинга вдохновлен созданием новых линий бизнеса, впрочем, все проекты Турлова сосредоточены в сфере технологий. Турлов отмечал, что такой подход расширяет внутренние границы и дает новые знания. Но что более интересно – в новых проектах Тимур Турлов видит спасение от выгорания.

“В совсем критической ситуации — войти в новую линию бизнеса. И как видите, линий бизнеса у нас много (смеется). Ты проваливаешься в это, у тебя новые проблемы, новые задачи, новые интересные люди. И это круто перезагружает”, – поделился Турлов.

Чтобы управлять таким масштабным бизнесом, необходимо разбираться во многом и уметь адаптироваться к переменам. Но бизнесмен признает, что на сегодняшний день есть масса вещей, которые он не знает – но никогда не стесняется спрашивать, в том числе у подчиненных.

“Пару лет назад я полностью утратил комплексы, и когда я что-то не понимаю, я просто задаю вопросы до тех пор, пока мне не становится ясно. Огромному количеству вещей я научился у моих сотрудников. Но я легко разбираюсь в сложных вещах, поэтому, позадавав людям вопросы полчаса, в следующий раз гораздо лучше пойму тему”, – рассказал Тимур Турлов на интервью.

“Твои сотрудники – твои партнеры”

Основатель Freedom Holding Corp. постоянно подмечает достоинства своей команды. Акцент делает на казахстанскую часть сотрудников и их таланты.

“Ребята, которые создавали наиболее успешные компании в электронной коммерции, лайфстайле, финансах, пришли к нам. Мы их поддержали, и вместе сделали большее. И сейчас эти молодые казахстанцы создают лучшие продукты в мире, а я потом хожу и показываю их на Нью-Йоркском фонде или где-нибудь на конференции в Европе. И все удивляются: “Нифига себе, какие вещи делают в Казахстане! Да, это далекое будущее для нас”. И меня это ужасно мотивирует, потому что для нас это настоящее”, – вдохновленно отметил Турлов.

Но в работе с талантливыми, трудолюбивыми людьми, есть своя сложность – по словам Тимура, не ты выбираешь таких сотрудников, а они – тебя.

“Это не те люди, которых ты можешь нанять, уволить в любой момент. Это твои полноценные партнеры, с которыми ты идешь вперед, которые должны тебе верить даже больше, чем веришь ты сам. Иначе они просто никуда не пойдут с тобой”.