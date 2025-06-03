Freedom Holding Corp. включена в престижный индекс Russell 3000

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) объявляет о включении своих акций в расчет индекса Russell 3000 в рамках ежегодной ребалансировки. Это включение вступит в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года.

Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3 019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США. Включение в этот индекс является важным достижением, которое свидетельствует о финансовом здоровье, стабильности и росте компании. А также может повысить ее узнаваемость среди инвесторов и привести к увеличению торговой активности благодаря широкому использованию индекса в качестве ориентира глобальными инвестиционными фондами. Наиболее известными среди этих фондов являются iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR), под управлением которых находится более 18 миллиардов долларов США.

Включение в индекс Russell 3000 означает присутствие в одном из индексов Russell 1000 (крупная капитализация) или Russell 2000 (малая капитализация), а также в соответствующих индексах роста и стоимости. Пока официального подтверждения, к какой именно группе относится компания, нет. Такое подтверждение появляется позже — после регулярных обновлений индекса, размещаемых несколько раз в год. Инвесторы могут следить за обновлениями, которые будут публиковаться 30 мая, 6, 13 и 20 июня.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов: «Включение компании в престижный индекс Russell 3000 стало важной вехой, подтверждающей наш устойчивый рост и укрепление позиций на мировых финансовых рынках. Это признание отражает усердную работу и вовлеченность всей нашей команды, а также неизменную приверженность созданию ценности для акционеров. Мы уверены, что это событие повысит узнаваемость компании среди институциональных инвесторов, расширит нашу акционерную базу и укрепит позиции компании в качестве ключевого игрока в финансовой индустрии».