Пропавшая школьница бежала из Тулькубаса в Алматы

В Тулькубаский районный отдел полиции обратилась местная жительница. По словам женщины, её 15-летняя дочь вышла ночью из дома и исчезла.

Полицейские приступили к розыску пропавшей, опросили друзей, знакомых, прочесали близлежащие районы.

В результате выяснилось, что 15-летняя девушка проделала длинный путь. На попутке она добралась с Тулькубаса в Шымкент, и далее в южную столицу. Как оказалось, пропавшая все это время находилась в доме родной сестры.

Стражи порядка нашли девушку и вернули домой к родным в Тулькубас. Мотивы побега неизвестны.