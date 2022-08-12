Пятый район «Туран» официально образован в Шымкенте

Сегодня название пятого района южного мегаполиса было окончательно утверждено, передает OTYRAR.

Новый район будет носить особо важное, историческое название «Туран». Об этом сегодня официально объявили на очередной сессии маслихата с участием народных избранников главы города и руководителей всех управлений.

К слову, данное имя горожане выбрали из 10 предложенных вариантов на общественных слушаниях еще в конце июля. Кроме Турана новый район предполагалось назвать именами Бадам, Яссы, Жібек жолы, Мартобе и так далее. 63,5 процента горожан, а это представители молодежи, совет ветеранов и гражданский Альянс Шымкента, на слушаниях проголосовали за «Туран».

После одобрения республиканской ономастической комиссии, пятый район мегаполиса получил уже официальное название, утверждены границы.

Район площадью 36,3 тысячи гектаров будет расположен в западной части Шымкента. Он начинается с северо-западной части города с микрорайона “Жанаталап” от пересечения улиц Ургинбай ата и Жанкелды батыра. Далее по улице Жанкелды батыра от русла реки Бадам в юго-восточном направлении огибает севернее жилой массив “Жанаталап”, жилой массив “Иглик”, микрорайон “Коргасын-2” и доходит до пересечения улицы Шардара. Здесь проживают порядка 220 тысяч человек.

Кто будет возглавлять новый район Шымкента, пока не ясно.

К слову, Туран имеет особое исторически важное значение для всех тюрков мира, в частности южного населения Казахстана. В исторических надписях и редчайших рукописях Южный Туркестан назывался Тураном, что в масштабном смысле означает земля тюрков, как начало тюркской эпохи.