Пятый район «Туран» официально образован в Шымкенте

-
Редактор Жулдыз Шукенова
-
104
шымкент

Сегодня название пятого района южного мегаполиса было окончательно утверждено, передает OTYRAR.

Новый район будет носить особо важное, историческое название «Туран». Об этом сегодня официально объявили на очередной сессии маслихата с участием народных избранников главы города и руководителей всех управлений.

К слову, данное имя горожане выбрали из 10 предложенных вариантов на общественных слушаниях еще в конце июля. Кроме Турана новый район предполагалось назвать именами Бадам, Яссы, Жібек жолы, Мартобе и так далее. 63,5 процента горожан, а это представители молодежи, совет ветеранов и гражданский Альянс Шымкента, на слушаниях проголосовали за «Туран».

После одобрения республиканской ономастической комиссии, пятый район мегаполиса получил уже официальное название, утверждены границы.

Район площадью 36,3 тысячи гектаров будет расположен в западной части Шымкента. Он начинается с северо-западной части города с микрорайона “Жанаталап” от пересечения улиц Ургинбай ата и Жанкелды батыра. Далее по улице Жанкелды батыра от русла реки Бадам в юго-восточном направлении огибает севернее жилой массив “Жанаталап”, жилой массив “Иглик”, микрорайон “Коргасын-2” и доходит до пересечения улицы Шардара. Здесь проживают порядка 220 тысяч человек.

Кто будет возглавлять новый район Шымкента, пока не ясно.

К слову, Туран имеет особое исторически важное значение для всех тюрков мира, в частности южного населения Казахстана. В исторических надписях и редчайших рукописях Южный Туркестан назывался Тураном, что в масштабном смысле означает земля тюрков, как начало тюркской эпохи.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА