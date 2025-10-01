В 2026 году жители Туранского района получат полный доступ к голубому топливу

Уже в следующем году жители Туранского района получат полный доступ к голубому топливу. На сегодняшний день работы по газификации выполнены на 87%. Об этом сообщил аким района Берик Аширбеков, подчеркнув, что на территории активно реализуются масштабные проекты по газификации, обеспечению населения качественной питьевой водой, развитию канализационной системы и стабильному электроснабжению.

В Туранском районе проживает свыше 230 тысяч человек. Поэтапно решаются вопросы инфраструктуры: 98% населения обеспечены питьевой водой, уровень электроснабжения достиг 95%. Вместе с тем жителям предстоит подождать ещё год, чтобы получить полный доступ к газу.

Берик Аширбеков, аким Туранского района: «На сегодняшний день гахом обеспечены 18 населённых пунктов. В микрорайоне Жанаталап начались работы по газификации, они рассчитаны на 2025–2026 годы. В микрорайоне Курсай ждём экспертизу, после её завершения начнём работы».

На территории района расположено 1 229 улиц, 27 парков, скверов и зон отдыха, а также 293 социальных объекта. Всё это свидетельствует о последовательном развитии социальной и общественной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы по улучшению дорожно-транспортной сети: из общей протяжённости улиц в 570 км около 80% уже заасфальтированы, а оставшаяся часть представлена гравийными дорогами.

Берик Аширбеков, аким Туранского района: «В районе запланированы масштабные дорожные работы: асфальтированию подлежит 251 улица общей протяжённостью 112 километров. Подрядчиком выступает корпорация «Береке». Активно идут работы и в микрорайонах Жанаталап, Курсай и Аргымак. Из общего объёма 22 улицы пройдут средний ремонт, а на 229 улицах будет уложено новое асфальтовое покрытие. По текущему ремонту уже выполнены работы на 36 улицах протяжённостью 33 км в один слой. Помимо этого, в районе обновляют тротуары: в 2025 году планируется построить новые пешеходные дорожки на 44 улицах общей протяжённостью больше 20 км».

По словам акима, системная работа по развитию инженерной инфраструктуры будет продолжена и дальше. Это позволит значительно повысить качество жизни населения. Сегодня в районе насчитывается 21 микрорайон, 548 многоквартирных домов и более 39 тысяч индивидуальных жилых построек.