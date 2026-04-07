Битва за тротуар

Только собиралась написать редакционную колонку про то, какими красивыми и уютными стали дворы и улицы Шымкента. А главное — про тех, кому мы обязаны этим преображением, как действительность спустила меня на землю. Мол, тетенька, глаза-то получше раскройте! Красота красотой, но и про безопасность не забывайте!

…В редакцию обратились жители нескольких многоэтажек в районе музыкального колледжа. Вот суть их проблемы:

«Мы, жители 8 микрорайона, домов №№27 по улице Октябрьская, 36 и 36А по улице Мангельдина возмущены тем, что убирают тротуар с участка нашей улицы (от улицы Мангельдина до улицы Байтеленова). Улица находится внутри жилой зоны.

Заказчик — акимат района Туран, без предварительной встречи с жильцами, без всякого оповещения на то, без проведения собрания-маслихата — задумал впритык к нашим домам и прилегающим дворам расширить дорогу. За счет чего?! За счет тротуара, который является границей между дорогой и нашим жилым комплексом. Тем самым нарушено наше законное право на безопасность передвижения по улице.

Наша улица — это не проезжая часть трассы, а внутренняя улица жилой зоны. Сотрудники акимата не учли, что по этой улице каждый день ходят в школу №23 наши дети. Они в одночасье уничтожили этот тротуар!

Куратор нашего района Алмаз Сулеймен защищает интересы не жителей, а других. Возможно, кого-то из жильцов новой девятиэтажки, построенной недавно неподалеку.

Главная их цель — быстрее освоить бюджетные деньги. Очевидно, что «разработанный» проект подобного расширения улицы изначально нецелесообразен и бестолков. Он, наоборот, будет осложнять нам жизнь, а самое главное — с этой дорожной реформой в нас поселился страх за детей и их безопасность. Увеличилась вероятность попадания детей и стариков под колеса проезжающих авто.

Тротуар был двухсторонним, как и подобает. А теперь тротуар, как говорят нам чиновники, будет только с одной стороны. И почему-то только со стороны музыкального колледжа. А вот со стороны дворов жилых домов, откуда и идут дети в школу, тротуара не будет. Это как так?!

Домком дома №36 по улице Мангельдина два дня пыталась убедить акимат, что подобные «дорожные реформы» не устраивают нас, жителей. Однако, кроме игнора со стороны работников акимата, в ответ ничего не увидела.

Подобных чиновников, кроме быстрого освоения бюджетных денег, ничего более не интересует!

Мы — законопослушные граждане. 15 марта 2026 года единодушно проголосовали за новую Конституцию РК и вот уже вскоре получили в ответ такое неуважение наших интересов!»

С просьбой прокомментировать это обращение жителей я обратилась к куратору этого микрорайона, сотруднику акимата района Туран Алмазу Сулеймену. Вскоре получила от него такой ответ: «Сәлеметсіз бе! Жолды кеңейту бойынша тапсырыс беруші мекеме Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы. Сондықтан мен Сізге ешқандай ақпарат бере алмаймын. Жоғарыда аталған мекемемен байланыссаңыз болады».

Что за работник такой? Что за ГОССЛУЖАЩИЙ? Он не смог ответить на вежливый запрос журналиста. Как он вообще работает с обращениями граждан? Очень странный господин. Интересно, а он точно госслужащий? Есть смысл проверить его на знание законов Республики Казахстан…

В минувшую субботу, 4 апреля, по настоянию жителей состоялась-таки их встреча с представителями райакимата и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Домком дома №27 по улице Октябрьская Ирина Юлдашева сразу же обратила внимание на изменившийся тон разговора чиновников. И куратор, и другие представители, поняв, что возникшая проблема с тротуаром начинает набирать эмоциональные обсуждения в соцсетях, привлекла внимание журналистов нескольких изданий. Сменили маску равнодушия на конструктивный диалог.

Что в итоге жителям удалось узнать?

Первое и главное — тротуары на этом участке улицы им оставят. Второе — на этом участке улицы поставят полицейского.

Вот и все. Это все, чего добивались жители.

И это еще один пример того, как надо решать проблемы в своем микрорайоне — гласно, оперативно, конструктивно.

В том, что дорогу расширят и тротуары соорудят в самые кратчайшие сроки, можно не сомневаться. Гарантом тому бюджетные деньги, которые надо срочно освоить, и чиновник, заселившийся в новую девятиэтажку.

А, впрочем, поживем — увидим.

Фарида Шарафутдинова