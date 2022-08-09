Рекордное количество дорог построили в Туркестанской области

Обновляют дороги не только в районных центрах, но и в отдаленных аулах.

Правда, есть вопросы к качеству строительства — недобросовестных подрядчиков, которым уже вынесли первые предупреждения, занесли в особый список.

За плохие дороги будут наказывать не только рублем, но и лишать полностью лицензии, напоминает аким Туркестанской области. В этом году глава региона поставил перед собой амбициозные планы, чиновники уверены, успеют.

«Что касается критики, многие говорят что плохо строим! Но, они не понимают, что чаще всего проект не завершенный и берутся судить. Я за свои дороги уверен. В этом году мы построили рекордное количество дорог в регионе, и это еще не все», — Ролан Ибрагимов, руководитель управления ПТ и АД Туркестанской области

До 2023 года времени осталось мало, при этом нужно не только успеть построить дороги, но и навести порядок среди нерадивых чиновников, которые то и дело готовы наживиться на крупных проектах. По указанию акима области, разговор с ним будет короткий.