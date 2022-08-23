Шымкентские школы примут рекордное количество первоклассников

В этом году в Шымкенте в первый класс пойдут 28 тысяч детей. Такого количества первашей в южном мегаполисе еще не было.

Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом 2021 году. Как сообщила главный педагог города Жанат Тажиева, почти все школы готовы к новому учебному году. 16 новых школ будут сданы в эксплуатацию.

В считанные дни начнется новый учебный год, и ученики после трех месяцев каникул воссоединятся с учителями. Отметим, что в этом новом учебном году в сфере образования есть ряд изменений.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования города Шымкент:

«В этом учебном году в первый класс было принято 28 тыс. детей. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Также с 1 сентября из 223 школ 218 будут обучаться пять дней в неделю, остальные 5 школ с трехсменным обучением останутся на шестидневке».

В СШ №14 в этом году в первый класс было принято 93 ребенка. Укомплектовано 46 классов по пятидневному расписанию в две смены. В школе, основное здание которой было построено в 30-х годах прошлого века, в прошлом году был проведен капитальный ремонт.

Гаухар Байбосынова, директор СШ № 14 имени:

«В школе отремонтирована система отопления, теперь зимой будет тепло. Классы оборудованы, готовы для проведения уроков. Ждем учеников к новому учебному году. Будем учиться по пятидневному расписанию в две смены. Так как у нас 1020 учеников».

А пока дети готовятся к праздничному мероприятию, в школе продолжается работа по приему детей.

Айман Бердимбетова , директор частной школы:

«Мы начнем работу в новом учебном году. На сегодня приняли около 500 детей. Школа наша рассчитана на 1200 детей. В первый класс приняли 150 детей. Учимся пять дней в неделю в одну смену. В свободное время будем помогать детям подготовить уроки, будут работать кружки по интересам».

В рамках правительственной программы 1000 школ, в Шымкенте планируется строительство 101 школы. В текущем учебном году будут сданы в эксплуатацию 16 школ.