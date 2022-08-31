В полиции Шымкента подвели итоги преступности за прошедшую неделю

За неделю в Шымкенте с помощью видеокамер раскрыто 8 преступлений.

С 22 по 28 августа 2022 года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции г. Шымкента было совершено 8084 звонков различного характера. Из них 3640 зарегистрированы, в настоящее время проводятся следственные действия.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 8 краж.

Видеонаблюдение оказывает большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по правилам нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 724 факта, составлены административные протоколы.

Из них: по нулевой терпимости – 103, нарушений правил дорожного движения – 565, кроме того, выявлено 56 фактов.