Жующих мусор горных козлов в нацпарке сняли на фото

Горным козлам в Сайрам-Угамском национальном парке приходится пастись среди мусора.

Гиды шымкентского альпалагеря бьют тревогу, из-за отходов отдыхающих в горах нерадивых туристов может наступить настоящая природная катастрофа. Люди оставляют после себя горы пластика, коробок, целлофановых пакетов, стеклянных бутылок, передает OTYRAR.

Убирать приходится неравнодушным туристам, и тем, кто ходит в походы с профессиональными гидами. Лидия Моисеева отмечает, что неубранные за собой пикники встречаются и на довольно больших расстояниях.

«Чем популярнее место, тем больше мусора. Соответственно это никто не убирает, если только волонтеры туристы любящие горы. Эко сбор в нац парке, подразумевает за собой только вывоз мусора, но никак не уборку. По ущелья нет баков для сбора мусора. У нас каждое ущелье, в ужасном состоянии, Бургулюк, Ак мечеть, Боролдай и тд. Особенно грязно там, где просто люди устраивают ленивые пикники, лежат на боку жарят шашлыки», — рассказывает Лилия.

Лето-сезон отпусков и пикников, а значит отходов становится в несколько раз больше. Но, решать проблему местные чиновники не торопятся. Специальных баков нет, людей, следящих за порядком тоже, а значит никакой ответственности, отдыхающие не несут.

«Ходим ещё в горы в Алмате, это небо и земля, разница в воспитанности огромная, ущелья там чистые, хотя активные походы там популярнее», — рассказывает Лидия.

Уникальные дикие животные, встречающиеся на мусорных свалках оставленными людьми, уже не редкость для горняков. Сердце обливается кровью и у тех, кто любит родной край, и переживает за сохранность местной флоры и фауны. Эко-активисты призывают обратить внимание на столь острую проблему.