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За выброс мусора в общественных местах привлекают к ответственности в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте с начала года выявили 2140 нарушений, связанных с загрязнением общественных мест и выбросом мусора в неположенных местах.

К нарушениям, в частности, относится выбрасывание из окон автомобилей окурков, шелухи от семечек и других бытовых отходов на проезжую часть, обочины и в общественных местах.

За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В полиции призывают жителей соблюдать чистоту, выбрасывать мусор только в специально отведённых местах и бережно относиться к общественным территориям.

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