Энергетики модернизировали электрические сети в Казыгуртском районе

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» завершает инвестиционную программу на 2016-2022 годы.

За пять лет в населенных пунктах Туркестанской области построены новые подстанции, трансформаторы, реконструированы линии электропередач и обновлены опоры.

Казыгуртская районная электросеть сегодня обеспечивает электроэнергией 61 населенный пункт. К предприятию относятся 386 комплектных трансформаторных подстанций, 14 киловольтных станций 35 на 10, одна подстанция 100 на 10, 35 киловольтных линий, протяженностью 206 километров, 10 киловольтных линий, протяженностью 584 километра и 684 километра линий 0 и 4 киловольт. В рамках инвестиционной программы на 2016-2022 годы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проведена большая работа Казыгуртском районе. Жаханбек Серикбаев, главный инженер электрической сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Казыгуртского района:

«В Казыгуртском районе все запланированные мероприятия по инвестпрограмме «Оңтустик ЖарықТранзит» выполнены в срок. В прошлом году по 10 киловольтным линиям, протяженностью 19 км-ов были заменены 189 опор. Также заменены 2 комплектные трансформаторные подстанции на более мощные. По капитальному и текущему ремонту: заменены устаревшие электрические опоры 10 кВ — 74 единиц. В ходе работ были обновлены на 0 и 4 киловольтной линии — 71 опоры. В 2022-ом году на 10 кВ линии,протяженностью 25 километров заменили 217 единиц опор, На 0.4 киловольтной линии , протяженностью 24 километра заменили 856 опор. Выполнены работы на 70-80 процентов, до конца этого года все запланированные работы завершим».

С начала года в 12 населенных пунктах Казыгуртского района ведутся работы по электроснабжению. Согласно инвестиционной программе, компания «Оңтүстік Жарық Транзит» продолжает работы по подведению электрических сетей, протяженностью 24,5 км., установке 1073 электрических опор и 3 трансформаторов.

Абдикерим Сулейменов, мастер электрической сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Казыгуртского района:

«В населенном пункте Тан Турбатского сельского округа меняем опоры, протяженностью 1,3 км, линии были протянуты в 60-х годах. Новые позволят обеспечить сельчан качественным электроосвещением».

В программу на 5 лет энергетики включили и модернизацию электросетей в отдалённых селах. Специалисты отрасли модернизируют линии электропередач и производят замены деревянных столбов на современные железобетонные опоры.

Турмахан Кумисбеков, мастер электрической сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Казыгуртского района:

«Мы сейчас работаем в селе Акбастау Шарбулакского сельского округа. Здесь проводится замена устаревших электрических воздушных линий. В результате обновится сеть 45 домов».

Исабек Алпысов, житель села «Акбастау» Казыгуртского района:

«Наши столбы меняют. Старые деревянные были установлены в 1977-ом году. Спасибо ребятам из «Оңтустик ЖарыкТранзит» .

Руководство компании «Оңтүстік Жарық Транзит» в рамках инвестиционной программы, планирует завершить работы и задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения жителей Туркестанской области и населенных пунктов Шымкента до конца 2022-го года.