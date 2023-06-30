Модернизация газораспределительной системы в Шымкенте

В Шымкенте обновили газопровод, протяженностью 30 км, передает корреспондент OTYRAR.

Эти работы осуществляются в рамках инвестиционной программы. Кроме специалистов департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Шымкент, работа газового хозяйства по закону контролируется общественными организациями.

Модернизация газовых сетей ведется в микрорайоне Теріскей. В соответствии с инвестиционной программой, в этом году на обновление предусмотрено больше двух миллиардов тенге. В итоге удастся привести в порядок 76 километров шымкентской газо-централи. По данным специалистов отрасли, половина сетей уже модернизирована. Качество выполненных работ, проверяют, в том числе, и общественники.

Толебай Караменов, руководитель объединения «Общество защиты прав потребителей «Ардагер-Оңтүстік»:

«Мы вышли с предложением: когда всё закончат, при приеме объекта, еще раз вызвать нас — общественников. Как выполнена работа, будет известно после завершения. Мы выскажем свои замечания и предложения».

Общественный мониторинг считается дополнительной проверкой, говорят специалисты компетентного органа. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий в Шымкенте составляет протокол по выполнению задач.

Айсулу Алибекова, заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК в Шымкенте:

«В рамках закона «О естественных монополиях», во-первых, независимые общественные организации, которые имеют лицензию, дадут оценку выполненных работ по инвестпрограмме. На основании заключения составляется протокол».

По словам специалистов отрасли, если все запланированные в инвестиционной программе мероприятия будут реализованы, то увеличатся производственные мощности модернизированных газовых сетей, уменьшатся технологические потери и увеличатся сроки эксплуатации.