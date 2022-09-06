Как подготовить организм к сезону простуд и гриппа

Еще до гриппа далеко, но…Сентябрь в наших краях только по календарю осенний месяц.

Дневная жара еще не раз напомнит о себе, и летнюю одежду мы не скоро уберем в долгий ящик. Но готовиться к осени и сезону простуд и гриппа надо начинать уже сейчас: приучать организм к температурным перепадам, закалять, активно запасаться витаминами.

Просто, как А, В, С, D

Поднимать иммунитет надо начинать как можно раньше. Вообще-то мы делаем это все лето, если ведем правильный образ жизни, едим здоровую пищу, проводим много времени на свежем воздухе. Если же лето в этом смысле не удалось, то спешите наверстать упущенное, время еще есть. Важно помнить, что за два-три дня существенно укрепить иммунитет невозможно, поэтому профилактику простуды надо начинать заранее, за несколько недель до начала опасного сезона.

Кто-то скажет, что по этому поводу можно особо не заморачиваться: придет время – пропьешь комплекс «волшебных таблеток» и все. Не получится. Если человек постоянно не высыпается, плохо ест, у него в организме дефицит витаминов и минералов, то никакая иммуностимулирующая терапия не окажет желаемого эффекта.

Давно известно, что нормальное функционирование человеческого иммунитета зависит, в том числе от витаминов. Эти биологически активные вещества необходимы человеку для поддержания обменных процессов, от их присутствия зависит синтез белков – важнейшего компонента иммунитета. Если говорить о витаминных комплексах, то специалисты не советуют принимать их постоянно. Делать это лучше в критические периоды, например, при выявленном авитаминозе, после перенесенного инфекционного заболевания, при соблюдении диеты, а также осенью до подъема заболеваемости простудами и ОРВИ.

Постоянным источником поступления витаминов в организм должны быть продукты питания. Исследования ученых позволили выделить витамины, наиболее активно повышающие иммунитет и укрепляющие сопротивляемость организма.

Витамин А. Исследования показали, что он усиливает деление Т-лимфоцитов – клеток, которые являются активными участниками иммунных реакций, выявляют и уничтожают вирусы и бактерии. Использование препаратов ретинола, или витамина А, позволяет увеличить устойчивость к инфекциям, ускорить выздоровление и обеспечить антиоксидантную защиту. Ретинол в большом количестве содержится в моркови, яйцах, печени трески, молоке и сливочном масле. Его много в шалфее, базилике, паприке и боярышнике.

Витамины группы В. Доказано, что повышение иммунитета обеспечивают витамины В2, В6, В12. Если в организме их мало, то человек часто подхватывает различные инфекционные заболевания. В домашних условиях эти витамины можно получить из животных продуктов: молока, яиц, печени, мяса, морепродуктов, а также злаковых и бобовых, орехов, картофеля.

Витамин С. При появлении первых признаков простуды быстро укрепить иммунитет помогает аскорбиновая кислота. Витамин С усиливает выработку всех типов антител, увеличивает активность клеток-макрофагов, которые поглощают чужеродные микроорганизмы и опасные вещества. Найти аскорбиновую кислоту можно в большинстве продуктов растительного происхождения, особенно в квашеной капусте, смородине, сладком перце, помидорах, шиповнике, цитрусовых. Важно помнить, что аскорбиновая кислота разрушается при нагревании до 60оС.

Витамин D. Его выработка происходит в коже под влиянием ультрафиолета у всех людей. Когда солнца становится меньше, на помощь приходит полезная пища. Витамин D содержится в морской рыбе, яичном желтке, молочных продуктах, кукурузном масле. Самое большое его содержание в лососине и печени трески.

Витамин Е. Он усиливает способность организма противостоять разрушительному влиянию вредных вирусов, помогает повысить выработку антител. Эффективный способ получить необходимую суточную дозу – ежедневно употреблять в пищу семечки, орехи и растительные масла.

Опасный месяц

Закончились долгие летние каникулы, дети возвращаются в свои коллективы. Школьники, студенты и детсадовцы теперь подолгу общаются в закрытых помещениях. А это значит, что риск подхватить инфекцию возрастает в разы.

Как уберечь ребенка от ОРВИ? Кроме полноценного питания, богатого витаминами, позаботьтесь и о других условиях. Прежде всего, ребенок должен высыпаться и много двигаться.

Второе правило: детей нельзя перегружать. Сидеть за уроками по 6-8 часов в день и при этом успевать посещать дополнительные кружки детям сложно. Маленький человек должен много времени проводить на свежем воздухе – это залог хорошего иммунитета.

При этом всегда надо одеваться по погоде. Одежда должна быть многослойной, чтобы верхний слой (курточку, кофту, жилетку и т. п.) можно было снять, когда пригреет солнышко.

Родителям не стоит паниковать, если ребенок часто подхватывает легкую простуду. Недомогание с насморком, длящееся 3-5 дней без высокой температуры, еще не признак сниженного иммунитета. А вот периодические затяжные болезни с температурой 38,5-39, заканчивающиеся присоединением бактериальной инфекции и приемом антибиотиков, повод пройти обследование у иммунолога.

А грипп – по расписанию

О человеке, который простудился, заболел какой-либо респираторной инфекцией, мы привычно говорим: он гриппует. На самом же деле риск заболеть гриппом есть только во время эпидемии этого заболевания. Это относительно короткие промежутки, длящиеся не более трех месяцев. Но от этого не легче: если ОРВИ, как правило, проходит без последствий для здоровья, то грипп нередко вызывает серьезные осложнения, вплоть до летальных.

Поэтому в «гриппозный сезон» нужно быть особенно осторожными. А подготовиться к нему заранее поможет вакцинация. Делать прививку от гриппа нужно за 3-4 недели до предполагаемой волны заболевания, чтобы иммунитет успел сформироваться. Вакцина содержит убитый или очень ослабленный вирус. После ее введения организм должен выработать антитела и иммунные клетки, которые защитят от тяжелых последствий заражения «диким» вирусом гриппа.

Вакцинация поможет не заразиться или переболеть в легкой форме без тяжелых осложнений. Узнать, началась ли прививочная кампания, всегда можно в своей поликлинике.

Уроки усвоили?

Пандемия научила нас часто мыть руки, лишний раз не трогать лицо, проветривать помещения, не посещать без необходимости места большого скопления людей. И медики заметили, что в период разгула коронавируса практически не было вспышек других респираторных вирусных инфекций. Важнейшую роль в этом сыграла общая гигиена.

Пусть с вами навсегда останутся полезные привычки: мыть руки с мылом (мыло для ежедневного использования должно быть обычным, а не антибактериальным), обязательно умываться в течение дня (а лучше несколько раз в день), промывать слизистые (глаза и нос) после посещения общественных мест, потому что слизистые – это открытые ворота для вирусов.

В период подъема заболеваемости старайтесь избегать общественных мест. Не гуляйте по магазинам просто ради скуки, пройдите 2-3 остановки пешком, а не тряситесь в переполненном автобусе. А в случае появления признаков инфекционного респираторного заболевания оставайтесь дома и не разносите заразу. Всем яркой, радостной и здоровой осени!

Яна КОТТ