Мудрые цитаты Елизаветы II, которые должен прочесть каждый

Известие о кончине королевы Великобритании дошло до многих. Кто-то просто отметил для себя этот факт, а кого-то смерть августейшей особы очень опечалила.

Да, Елизаветы II прожила долгую интересную жизнь — 96 лет. Была свидетельницей и участницей многих исторических событий.

9 сентября Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. К. Токаев оставил запись в книге соболезнований. А ранее Президент направил телеграмму с соболезнованиями в связи с ее кончиной…

Итак, конец эпохи Елизаветы II. Казалось бы, где мы и где все эти «графья», а тем более короли. Как-то не отпускает эта тема. Все-таки мы с ней были современниками, да и на одной планете жили…

Одна из моих двоюродных сестер, которая живет в Эстонии, в начале 90-х работала в пригороде Лондона — ухаживала за пожилыми в пансионате. Там и познакомилась с двумя фрейлинами Елизаветы II. Раскрыв от изумления рот, она слушала их рассказы о королеве. Тогда же бывшая комсомолка стала ярой «монархисткой». А потом ее познакомили со старым садовником. И однажды он представил ее… розам из королевского сада, где он трудился. Визит в розарий был платоническим, экскурсионным. А жаль…

Рассматривая фотографии Елизаветы II, восхищаешься ее элегантностью, сдержанностью. Нам, женщинам, есть чему у нее поучиться. Если и не поучиться, то присмотреться к ее жизни стоит.

В эти дни в интернете на сайтах Daily Star, New York Post, The Guardian, The Sun, People и в соцсетях много постов посвящено королеве. В них, в частности, рассказывается о том, какой Елизавету II знала ее семья. Давайте и мы узнаем ее поближе, тем более что каждая из наших женщин, надеюсь, в своей семье тоже королева.

Итак, Елизавета Александра Мария — это ее полное имя. Королева Великобритании и королевств Содружества ушла из жизни в возрасте 96 лет. Родилась 21 апреля 1926 года, скончалась 8 сентября 2022 года.

У королевы Елизаветы II четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Счастливая женщина, ей не довелось хоронить своих детей. Разве что сноху Диану. И то, когда она уже была в разводе с принцем Чарльзом. Елизавета II правила Соединенным Королевством 70 лет.

Когда началась Вторая мировая война, Елизавета была совсем юной. Как только ей исполнилось 18 лет, она потребовала от своего отца, короля Георга VI, разрешения вступить в ряды британской армии. До этого с самого начала Второй мировой Елизавета обращалась к народу по радио со словами ободрения, посещала с отцом военные части и больницы. Но этого было недостаточно принцессе: она хотела оказывать реальную помощь фронту.

То есть, будучи принцессой, юная Елизавета стала первой из членов британской королевской семьи, кто служил в вооруженных силах, к тому же единственной женщиной. Кроме того, она считалась единственным из действующих монархов, кто лично участвовал во Второй мировой войне.

В феврале 1945 года 18-летняя Елизавета присоединилась к женским отрядам самообороны, получила звание лейтенанта и освоила профессию водителя-механика военных грузовиков и машин скорой помощи. Никаких поблажек за высокий статус она не получала.

Знаменита Елизавета II и тем, что была влюблена и прожила, если не ошибаюсь, 73 года с единственным любимым — принцем Филиппом.

Как у любого человека, у королевы было хобби. Даже несколько. К примеру, разведение собак корги, спаниелей и лабрадоров. Среди увлечений Елизаветы II фотография, верховая езда, путешествия.

Поддерживая престиж главы Содружества, она очень активно путешествовала по своим владениям, а также бывала в других странах мира. На ее счету порядка 325 зарубежных визитов (за время своего царствования Елизавета посетила более 130 стран). Много десятилетий филателия была одним из хобби Елизаветы II.

С 2009 года королева начала заниматься садоводством. В честь нее был назван сорт роз Rosa Queen Elizabeth. Именем королевы названы сорта садовой земляники «Королева Елизавета» и «Елизавета 2».

Помимо английского, королева свободно владела французским языком.

А знаете, что она говорила о возрасте? «Думаю, не имеет значения, молоды мы или стары. Главное — смотреть вперед с уверенностью, а назад оглядываться с гордостью».

Вот что она говорила о роли королевы: «Быть королевой — очень беспокойно. Корона довольно тяжелая. Вы бы вряд ли захотели в ней ходить».

Вот о чем она мечтала: «В другой жизни я хотела бы быть леди, живущей в деревне, где много лошадей и собак».

Когда вы вдруг подумаете о своем несовершенстве, вспомните слова Елизаветы II

об отношении к себе: «Не стоит относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает исключительным правом на мудрость».

О роли обычных дел: «Даже когда жизнь кажется вам однообразной, помните: то, что вы делаете, всегда имеет реальную ценность для окружающих».

Интересна ее мысль о работе: «Работа — это плата за аренду комнаты в доме под названием «Земля».

Мне понравились ее слова о счастливой жизни: «Каждый день — это начало чего-то нового. Единственный способ прожить жизнь счастливо — стараться делать то, что правильно, смотреть в будущее и принимать все, что приносит этот день».

О самостоятельности: «Наш мир не самое приятное место. Рано или поздно родители вас покинут, и никто не бросится на вашу защиту. Нужно научиться самим за себя постоять».

О том, что по-настоящему важно: «В тревожные времена именно человеческие отношения имеют ключевое значение». А разве мы думаем иначе?!

Кстати, возьмите на вооружение вот этот значимый факт. О нем мир узнал от близких к королеве людей: «Одна из вещей, которую Елизавета не позволяла своим внукам и правнукам, — это мобильные телефоны во время еды». Внуки мои, теперь берегитесь!

Есть высказывание о королеве-домохозяйке: «В Балморале королева была первоклассной домохозяйкой. После еды она любила мыть посуду. Надевала перчатки, спрашивала, закончили ли гости есть, собирала тарелки и шла к раковине». К слову, там, в Шотландии, в замке Балморал, королева Великобритании и скончалась…

О важных мелочах: «У Елизаветы была подушка с вышитой надписью «Хорошо быть королевой». Вы поняли? Есть смысл и нам всем обзавестись подобными подушками.

Жизнь королевы открывала для себя и для вас Фарида ШАРАФУТДИНОВА