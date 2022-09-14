Разыскиваемая 18-летняя девушка сбежала к любимому в Шымкент

В южном мегаполисе нашлась пропавшая без вести девушка, родители которой забили тревогу и обратились за помощью к полицейским.

Мать девушки заявила, что ее дочь 2004 года рождения выехала в неизвестном направлении и исчезла. Полицейские опросили знакомых и друзей девушки, прочесали все близлежащие районы и распространили по области ориентировки.

В результате беглянку нашли в Шымкенте и доставили домой к обеспокоенным родителям.

Как оказалось, девушка сбежала к любимому, из-за отказа родителей выдавать ее замуж.