Два млн казахстанцев планируют вакцинировать от гриппа

В прошлом году гриппом переболели 915 человек, ОРВИ — почти 4 миллиона казахстанцев. Именно поэтому важно прививаться, говорят в Минздраве.

В этом году в стране планируют привить больше 2 миллионов человек. Вакцинацией охватят уязвимые слои населения, все желающие не в группе риска могут привиться на платной основе.

Дети и подростки стали чаще болеть вирусными респираторными заболеваниями. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. По ее словам, в прошлом году ОРВИ переболели 3,9 млн человек. Заболеваемость выросла в 1,3 раза.

Рост отмечался во всех регионах за исключением Карагандинской области. При этом 80% заболевших приходится на детей и подростков. Лабораторно подтверждены были 915 случаев вируса гриппа двух штаммов. 3 октября в стране стартует компания иммунизации.

«За счёт средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения. В частности, будут привиты медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям», — говорит Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения РК.

На закуп вакцины потратили больше 2 миллиардов тенге. На эти деньги приобрели 2 миллиона 300 тысяч доз препарата «ГРИППОЛ+». Кроме него в Казахстане зарегистрированы еще 7 препаратов против гриппа производства России, Голландии, Франции и Китая — ими прививают платно. Ежегодно циркуляция вируса в республике начинается с ноября и длится до середины апреля.

«В предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса – A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2022/2023 эпидсезона», — говорит Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения РК.

Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. Всего в прошлом сезоне исследовано более 10 тысяч образцов, выявлены риновирус, аденовирусная инфекция, парагрипп, метапневмовирус, бокавирусная инфекция. Граждане России, которые приехали в Казахстан, могут рассчитывать только на бесплатную неотложную помощь. Но лишь в некоторых случаях. В каких именно рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Иностранцы, временно прибывающее в страну, могут получить бесплатную медпомощь только при наличии заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Это могут быть инфекционные и психические заболевания. Полный перечень этих заболеваний приведён в соответствующем приказе. На бесплатную скорую и неотложную помощь могут рассчитывать только граждане стран СНГ», — говорит Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения РК.

А вот в остальных случаях гражданам СНГ придется за медицинские услуги платить по установленному прайсу. Вице-министр отметила, что граждане государств – членов ЕАЭС, которые имеют статус трудовых мигрантов, тоже могут получить медпомощь, но только в рамках ОСМС и при условии, что они регулярно вносят платежи в систему медстрахования.