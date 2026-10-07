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На главную Анонс Подопечные центра в Шымкенте рассказали об условиях проживания

Подопечные центра в Шымкенте рассказали об условиях проживания

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Анастасия Новикова
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В Шымкенте после публикации видео в социальных сетях наша редакция посетила Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ролике утверждалось, что подопечные якобы подвергаются давлению и лишаются социальных выплат.

В центре проживают люди, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации, в том числе бездомные, граждане на пробационном учёте и пожилые люди. Им предоставляют временное жильё, питание и социальные услуги, помогают восстановить документы и адаптироваться к жизни в обществе.

По словам директора центра Ерлана Алжанова, подопечные регулярно проходят медицинские обследования и прикреплены к поликлиникам. При необходимости сотрудники сопровождают их для получения медицинской помощи.

В центре также находится женщина, получившая ожоги. По данным медиков, 13 августа ей оказали первую помощь и обработали раны. Был диагностирован термический ожог пламенем площадью 7% поверхности тела.

Подопечные центра, с которыми удалось поговорить журналистам, заявили, что самостоятельно получают пенсии и социальные выплаты. Информацию о том, что у них якобы забирают деньги, они не подтвердили.

По данным управления занятости и социальной защиты Шымкента, сейчас в центре находятся 133 человека, из них 24 — пенсионного возраста. Все они получают положенные социальные выплаты.

На содержание учреждения ежегодно выделяется 320 млн теңге, из которых 190 млн направляется на заработную плату сотрудников. В штате предусмотрено 80 единиц.

В прошлом году в центре умерли 29 человек, за девять месяцев этого года — 14. В управлении подчёркивают, что не все умершие были пенсионного возраста.

Для центра уже приобрели новый автомобиль. Кроме того, акимат выделил земельные участки под строительство нового здания на 100 мест.

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