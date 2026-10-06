Суши могли стать причиной кишечной инфекции

В Шымкенте с начала года зарегистрировали пять групповых случаев острых кишечных инфекций. В одном из эпизодов одновременно заболели несколько членов одной семьи после суши, заказанных у частного продавца.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента, речь идёт именно об острых кишечных инфекциях, а не о пищевом отравлении в официальной формулировке.

Специалисты отмечают, что риск может быть связан сразу с несколькими факторами: несоблюдением личной гигиены, нарушением температурного режима, неправильным хранением продуктов и использованием еды, приготовленной заранее.

Особенно опасной может быть готовая еда, купленная у частных продавцов, если покупатель не знает, где и в каких условиях её готовили.

«Все они заказывали суши у частных лиц, которые самостоятельно открывали точки по продаже еды, готовили суши и доставляли их на заказ. В результате были зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями», — сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Айгуль Турымбетова.

Специалисты также предупреждают, что риск возрастает, если посуда была плохо вымыта, продукты хранились с нарушениями, а человек, готовивший еду, не соблюдал санитарные нормы.

Если после употребления готовой еды человеку стало плохо, специалисты советуют обратиться за медицинской помощью и сохранить доказательства покупки. Это могут быть чек, переписка с продавцом, фотографии или видео блюда, упаковка и медицинские документы.

При необходимости пострадавшие могут обратиться в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по месту жительства. Вопрос о возмещении материального и морального вреда решается в судебном порядке.