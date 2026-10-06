Более 400 детей с ДЦП прошли реабилитацию в Шымкенте с начала года

В городском реабилитационном центре №1 Шымкента дети с ДЦП ежедневно проходят комплексное лечение и занятия со специалистами. В программу входят кинезитерапия, массаж, механотерапия, физиопроцедуры, занятия с психологом, логопедом и другими специалистами.

По словам врача-реабилитолога Асель Рустенбековой, количество детей с диагнозом ДЦП, проходящих лечение в центре, увеличилось. За девять месяцев 2025 года помощь получили 346 детей, за аналогичный период этого года — 418.

«В нашем центре применяются активная и пассивная кинезитерапия, механотерапия, физиотерапия, солевая шахта, парафинотерапия, магнитотерапия и другие методы», — рассказала Асель Рустенбекова.

В центре появилось и новое оборудование — велоэргометр, который помогает задействовать верхние и нижние конечности во время реабилитации. Специалисты отмечают, что регулярные занятия позволяют корректировать состояние ребёнка и развивать двигательные навыки.

Сейчас реабилитацию в центре проходят 93 ребёнка с различными диагнозами и нарушениями, 20 из них — с ДЦП.

Мама пятилетнего Мираса Арайлым Дархан рассказывает, что семья посещает центр с 2021 года.

«Благодаря занятиям ребёнок начал ходить и говорить, сейчас он ходит в нулевой класс. Несколько раз в год мы проходим ЛФК, массаж, занимаемся с дефектологом, психологом и логопедом», — рассказала она.

По приведённым данным, в Казахстане живут более 18 тысяч детей с диагнозом ДЦП. Специалисты реабилитационных центров стараются помочь каждому ребёнку развивать навыки, становиться более самостоятельным и улучшать качество жизни.