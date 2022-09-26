Прикрыл российский номер казахстанским житель Шымкента

В Шымкенте задержан водитель автомобиля с подложным номером. Мужчина прикрыл российский номер авто поддельным казахстанским, передает OTYRAR.

Выявить нарушителя удалось с помощью приложения «Сергек-Коргау». При проведении рейдовых мероприятий полицейские заметили автомобиль марки «ВАЗ-21014», который присвоил поддельный государственный номер.

Как выяснилось в ходе проверки, гражданин закрыл российский номер на казахстанский.

По данному факту сотрудниками полка патрульной полиции в отношении местного жителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК «Управление транспортным средством с заведомо ложными государственными регистрационными номерными знаками». Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.

Как сообщили в ДП Шымкента, с момента введения приложения» Сергек-Коргау» на дорогах мегаполиса зарегистрировано 123 964 административных правонарушений. 62 водителя разъезжали с поддельными номерами.